Neuer Kreisverkehr bringt Leopoldsdorf mehr Sicherheit

Die Arbeiten am Kreisverkehr am östlichen Ortsbeginn sind seit Anfang Juni im Gange. Nun überzeugte sich Landtagsabgeordneter Dieter Dorner mit Bürgermeister Clemens Nagel und der Leiterin der Straßenbauabteilung Wolkersdorf, Nikola Kopitz, vom Stand der Bauarbeiten.

Verkehrszählungen haben gezeigt, dass der Kreuzungsbereich mit einem durchschnittli-chen Verkehrsaufkommen von bis zu 9.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert ist. Um eine Temporeduzierung zu erreichen und den Kreuzungspunkt sicherer zu gestalten, haben sich Marktgemeinde, Land und die Firma Hofer, die dort eine Filiale errichtet, entschlossen, den Kreisverkehr zu bauen.

Der vierstrahlige Kreisel mit zwei Ästen zur L 9, einem zur L 5 sowie einem zum neuen Hofer-Markt wird in rund drei Monaten errichtet. Spätestens zu Schulbeginn sind die Hauptarbeiten abgeschlossen. Die Fahrbahnbreite von 7,5 Metern und ein Außendurchmesser von 35 Metern ermöglichen einen tempogebremsten, aber zügigen und sicheren Verkehrsablauf. In drei Ästen des Kreisverkehrs werden Querungshilfen für Fußgänger errichtet, wobei zwei mit Schutzwegen ausgestatten werden, da sich die Volksschule in der Nähe befindet. Die bestehenden Nebenflächen (Geh- und Radwege) werden den neuen Gegebenheiten angepasst bzw. angebunden.

Die Bauarbeiten werden von der Firma Leyrer+Graf durchgeführt. Der Verkehr wird über die umliegenden Landesstraßen umgeleitet. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 720.000 Euro, wobei 90.000 auf das Land und der Rest auf die Marktgemeinde (rund 420.000) und die Firma Hofer (rund 210.000) entfallen.