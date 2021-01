Die Stadtgemeinde gehört neben Strasshof, Gänserndorf, Angern und Weikendorf zu den Schnellstartern: Sie haben nun den Planungsprozess zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur begonnen, um das Erreichen wichtiger Ziele im Ort oder in den Nachbargemeinden noch besser möglich zu machen.

Deutsch-Wagram hat die Chance erkannt, plant, verhandelt mit Fachleuten und sammelt derzeit auch Anregungen von radfahrbegeisterten Bürgern. Als Mobilitätsbeauftragter soll sich VP-Stadtrat Johannes Kozlik um die Ausarbeitung des Radbasisnetzes kümmern. Wichtig sind allen teilnehmenden Gemeinden die gute Erschließung der für den Radverkehr wichtigen Ziel- und Quellorte (z. B. Einkauf, Bahnhöfe, Schulen, etc.), die gute Verbindung zwischen den Gemeinden und zu den Nachbargemeinden sowie gute Anschlüsse nach Wien. Mit der Planung wurde das erfahrene Ziviltechniker-Büro Paikl beauftragt, beratend zur Seite stehen die Fachexperten der NÖ Landesstraßenplanung sowie der zuständigen Straßenbauabteilung Wolkersdorf. Daraus entstehende Projekte werden durch die neue NÖ Radwegförderung mit 60 bis 80 Prozent finanziert.

Die nächsten Schritte seien Vor-Ort-Gespräche in den Gemeinden, in denen Details erhoben und abgeklärt werden sollen. Der Wille, die Radwege zur Förderung der aktiven Mobilität weiter auszubauen, ist laut NÖ.Regional, deutlich spürbar. Die Gemeinden seien in einer regelrechten Aufbruchstimmung.

Damit wirkt das Marchfeld am Ziel des Landes mit, an der Verdoppelung der täglich in der aktiven Mobilität zurückgelegten Wege bis 2030 mitzuarbeiten. Profitieren wird die Region von diesem Schritt auch in Hinblick auf die NÖ Landesausstellung, die sie 2022 ausrichten wird.

Die Planung wird vom Land Niederösterreich zu 100 Prozent finanziert, Fachleute der Landesstraßenplanung sind von Beginn an am Projekt beteiligt. Andreas Zbiral, der zuständige Mobilitätsmanager der NÖ.Regional, übernimmt dabei die Rolle des Koordinators und der Schnittstelle zur Förderabteilung.

In diesem Zusammenhang leitete er auch die erfolgreiche Auftaktveranstaltung, an der Bürgermeister, Mobilitätsbeauftragte und zuständige Personen aus der Verwaltung aus den fünf Gemeinden sowie weitere Vertreter des Planungsteams teilnahmen.