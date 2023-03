Radweg und „Bim“ nach Groß-Enzersdorf geplant

Eigentlich war der Radweg hinter dem Autokino zwischen Groß-Enzersdorf und Wien-Eßling ein lang gehegter Wunsch von Bürgern, der an Grünen-Klimastadtrat Andreas Vanek herangetragen und von ihm ans Stadt-Umland-Management (SUM) weitergeleitet worden war. Die Stadtgemeinde fasste schon im Vorjahr den Beschluss dafür (die NÖN berichtete). Nun machten sich auch die NEOS aus der Wiener Donaustadt und aus Groß-Enzersdorf für den geplanten Radweg stark.

Dieser sei nun, so berichtet NEOS-Gemeinderat Reinhard Wachmann, von den Donaustädter Kollegen als Antrag in der Bezirksvertretung eingebracht und einstimmig angenommen worden. „Damit steht diesem Projekt nichts mehr im Weg. Ich hoffe, dass die Radverbindung, die auf Wiener Seite entlang der Wiethestraße und auf niederösterreichischer Seite entlang der Blanchardgasse verlaufen soll, schnell umgesetzt wird“, so Wachmann. Unterdessen werde laut dem NEOS-Mandatar auch eine Straßenbahnverbindung geplant. Bei einem Treffen mit Vertretern von VOR und Wiener Linien sollen nun die unterschiedlichen Optionen zur Linienführung diskutiert werden.

„Die Initiative wird auch von den beiden Landtagsabgeordneten von NEOS in Wien und Niederösterreich, Bettina Emmerling und Edith Kollermann, unterstützt“, freut sich Wachmann.

