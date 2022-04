VHS Strasshof: Deutschkurse für Flüchtlinge

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Kürzlich beschloss der Vorstand des Landesverbandes der NÖ VHS eine schnelle und unkomplizierte Förderung von Deutschkursen für ukrainische Flüchtlinge.

Diese Initiative wurde vom Leiter der VHS Strasshof, Christian Graf, dem Strasshofer geschäftsführendem Gemeinderat Günther Kussmann und Gabi Pohanka gern aufgegriffen. Bereits kurze Zeit später werden an der VHS Strasshof knapp 100 ukrainische Flüchtlinge in acht Kursen mit den notwendigen Deutschkenntnissen versorgt, um das Leben in den Gemeinden und natürlich die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Dabei kommen die Teilnehmer aus dem gesamten Bezirk Gänserndorf in die Strasshofer Volkshochschule. Ein Mammutprojekt, das durch großen persönlichen Einsatz in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden konnte. Dafür ist Graf seinen Mitstreitern und seinem Team dankbar.

Dass die Deutschkurse notwendig sind, zeigt sich nicht nur in der Anzahl der Teilnehmer, sondern auch an ihrem Engagement: „Sie alle zeigen großen Ehrgeiz und sind dankbar für die rasche Unterstützung“, beobachtet der Leiter der VHS.

Alle Infos: www.vhs-strasshof.at

