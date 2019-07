Gewöhnliche Kaugummis bestehen aus Erdöl. Als die Ortherin Sandra Falkner und ihre Studienkollegin Claudia Bergero das erfuhren, beschlossen sie, eine Alternative zu entwickeln – die Geburtsstunde von Alpengummi.

Gleichzeitig stießen sie im Studium auf den Rohstoff „Harz“. Dieser wird zwar kaum noch verwendet, ist aber vielseitig und – vor allem – biologisch abbaubar. Er wird mittels Pecherei, eines heute fast ausgestorbenen Handwerks, gewonnen.

Falkner erklärt, was es mit dem Erdöl auf sich hat: „Auf Kaugummipackungen wird heute nur noch ,Kaumasse‘ deklariert, jedoch nicht erklärt, woraus diese besteht. Bei der Recherche stößt man auf die Information, dass Stoffe wie Polyvinylacetat die Basis bilden.“ Diese Kunststoffe seien nur schwer biologisch abbaubar und würden die Umwelt verschmutzen.

„Gewöhnliche Kaugummis und Asphalt ähneln sich in der Zusammensetzung. Sogar Reifenhersteller bieten Kaumassen an!“ Gründerin Sandra Falkner

„Wir wussten: Da muss eine Alternative her“, erinnert sich Falkner. Aus der Zusammenarbeit resultierte der Alpengummi. Inhaltsstoffe: Föhrenharz, Bienenwachs und Birkenzucker – alles Rohstoffe, die binnen weniger Wochen abgebaut werden.

Derzeit gibt es den Kaugummi in zwei Geschmacksrichtungen: Waldminze und Erdbeere. Weitere folgen. Die Rezeptur wird dabei stets weiterentwickelt. „Dafür arbeiten wir mit Universitäten und FHs zusammen“, erzählt Falkner, die nach der Matura am Gänserndorfer Konrad Lorenz Gymnasium Biologie und Umweltwissenschaften studierte. Heute lebt sie in Wien.

„Alpengummi“ sei für sie mittlerweile ein Fulltime-Job. Die gesamte Produktion erfolge nach wie vor per Hand in einer Großküche im sechsten Wiener Bezirk. „Wenn viel zu tun ist, helfen uns die Eltern beim Verpacken“, schmunzelt Falkner. Der Karton ist übrigens ebenfalls biologisch abbaubar.

Derzeit stehen Falkner und Bergero zwei- bis dreimal pro Woche in der Küche. Etwa 800 Stück können sie pro Tag erzeugen. „Wir produzieren je nach Bedarf – im April, als der Verkauf startete, arbeiteten wir etwa 60 Stunden pro Woche“, erklärt Falkner. Zu dieser Zeit war das Gründerduo bei der Puls-4-Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“ zu Gast. Das Angebot, das sie dort von Hans Peter Haselsteiner erhielten, lehnten die beiden aber ab. Sie wollen ihr Business allein vorantreiben.

„Mut braucht es schon“, meint Falkner – zumal der Alpengummi kein gewöhnlicher Kaugummi sei. Soll heißen: Blasen machen kann man mit ihm nicht. Dafür besteht er zu 100 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Klingt nach einem guten Deal.