Breitstetten setzt auf Lastenräder

Im Ort wurde am vergangenen Wochenende ein Straßenfest der besonderen Art gefeiert. Unter dem Motto „Breitstetten blüht auf“ stand nicht nur die Freude an der Gemeinschaft und der Natur im Vordergrund, sondern auch innovative Mobilität, die das Leben im Ort nachhaltig verändern kann.

Das Straßenfest, organisiert von einer örtlichen Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde, zog zahlreiche Besucher an. Highlights des Events waren die Vorstellung mehrerer Pflanzprojekte zur Verbesserung der Biodiversität in Breitstetten, die Gartenführung im Schaugarten der Familie Mahr, eine Pflanzentauschbörse sowie eine Lastenräderpräsentation durch die Firma Heavy Pedals.

Letztere, die im Waldstück an der Schwemme stattfand, zog eine beachtliche Teilnehmerzahl an. Auch Bürgermeister Clemens Nagel reiste mit seiner Familie per Rad an und betonte die Bedeutung nachhaltiger Mobilität für die Entwicklung der Gemeinde: „Breitstetten ist auf einem guten Weg, eine Vorreiterortschaft für umweltfreundliche Transportmittel und für eine klimagerechte Bepflanzung zu werden. Wir sind sehr glücklich über diese Bürgerinitiative.“

Mit dem Ziel, umweltfreundliche Alternativen im Transportwesen zu fördern und die Gemeinde zu einer nachhaltigeren Zukunft zu führen, gab es eine Präsentation von verschiedenen Lastenrad-Modellen durch das Fahrradgeschäft Heavy Pedals. Alle hatten die Möglichkeit, die Räder zu testen und sich von ihren Vorteilen überzeugen zu lassen. Von praktischen E-Lastenrädern für den Transport von Waren bis hin zu familienfreundlichen Modellen für den täglichen Gebrauch – die Auswahl war vielfältig.