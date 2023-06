Kindergarten wurde Tor zur Welt

„Seit der Eröffnung des Kindergartens in der Josef-Drapela-Straße im Jahr 2017 hat die interkulturelle Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert in der Bildungsarbeit“, so Bürgermeister Ludwig Deltl. In zahlreichen Bildungsangeboten in Kooperation mit den interkulturellen Mitarbeitern des Landes NÖ und dem Kindergartenteam würden die Kinder mit allen Sinnen erfahren, wie vielfältig und schön die Welt ist.

Der kindgerechte Zugang zu anderen Kulturen ermögliche den Kids den Blick über den Tellerrand hinaus und macht sie offen und stolz. Im Rahmen eines interkulturellen Frühstücks, präsentierten Eltern ihre Heimatländer und brachten länderspezifische Köstlichkeiten mit. Im Rahmen des Frühstücks knüpften zahlreiche Eltern auch Kontakte untereinander.

Die pädagogische Leitung, Ilse Thullner, bedankte sich bei allen Besuchern auch bei Bürgermeister Ludwig Deltl, Kindergarteninspektorin Sabine Schragl und besonders bei allen beteiligten Eltern und ihrem Team für ihr Engagement für die Kinder. Weitere Veranstaltungen dieser Art sind bereits in Planung.