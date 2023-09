Polit-Wirrwarr um Deutsch-Wagramer !wir-Bürgerliste

Spaltet sich die Bürgerliste? Gerüchte darüber gibt es schon länger, aber nun wird der Zwist öffentlich: Gemeinderat Ralf Hachmeister forderte am Donnerstag in einem Facebook-Posting den Vorsitzenden der !wir-Bürgerliste, Stadtrat Peter Lauppert, zum Rücktritt auf. Er verfüge seit geraumer Zeit über keinen mehrheitlichen Rückhalt mehr, heißt es in dem Posting. Grund dafür sei unter anderem, dass Lauppert mit seiner, von ihm selbst geführten Energiegemeinschaft unbedingt – und gegen den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats – einen Vertrag mit der Stadtgemeinde abschließen wollte.

Auf der einen Seite stehen nun Lauppert und sein Mitstreiter, Gemeinderat Gunter Hiermann, auf der anderen Seite Hachmeister und der Sohn seiner Lebenspartnerin Roswitha Meidl-Danek, Marco Meidl. Meidl-Danek werden Kontakte zu den NEOS nachgesagt und Hachmeister ließ bereits anklingen, dass er die Bürgerliste in ein neues Format „mit Bürgerbeteiligung“ bringen will.

Lauppert: „Hachmeister ist nicht mehr !wir-Mitglied“

Lauppert lässt die Vorwürfe natürlich nicht auf sich sitzen: In einem E-Mail sendete er als Anhang eine Visitenkarte von Hachmeister, der dort als NEOS-Teamlead Deutsch-Wagram ausgewiesen ist. Zu den Vorwürfen selbst meint der !wir-Stadtrat: „Hachmeister ist nicht mehr Mitglied der !wir. Die Wahlpartei ,!wir – für Deutsch-Wagram' wurde vor 15 Jahren gegründet, um Sachthemen in fundierter Weise offen zu diskutieren, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und in den dafür zuständigen Gremien umzusetzen. Dazu wurde auf breiter Basis eine Vielzahl an Konzepten und Vorschlägen erarbeitet und in die Gremien eingebracht.“

Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger komme das Verdienst zu, das unter ihrem Vorgänger vergiftete Gesprächsklima normalisiert zu haben. Seit zwei Jahren würden nun Informationen ausgetauscht werden und es könne über Sachthemen normal diskutiert werden. „Das bedeutet nicht, dass nun alles so läuft, wie es sollte, doch es ist eine Basis gelegt worden, auf der aufgebaut werden könne.

Lauppert habe diese Chance genutzt, um jene Themen, für die !wir seit Jahren eintritt, im sachlichen Diskurs voranzubringen. Lauppert weiter: „Herr Hachmeister scheint an dieser konstruktiven politischen Arbeit kein Interesse zu haben. Anstatt das Gespräch zu suchen, nimmt er seit eineinhalb Jahren nicht an Klubsitzungen teil, verweigert ein klärendes Gespräch mit der Klubführung und bezahlt sogar seit eineinhalb Jahren seine Mitgliedsbeiträge nicht mehr.“

Hachmeister habe in der Wahlpartei !wir keine Funktionen innegehabt. Nunmehr fungiere er offenbar als Ortsverantwortlicher (Teamlead Deutsch- Wagram) der NEOS, ohne die Klubführung davon in Kenntnis gesetzt zu haben. „Er hat damit durch konkludente Handlung seinen Austritt aus der !wir erklärt und vollzogen. Die Bürgerplattform wird diesen Verlust verschmerzen, wird sich dadurch nicht von ihrem Einsatz für die Gemeinde beeinträchtigen lassen und steht weiterhin allen, die an sachlicher Gemeindearbeit interessiert sind, offen. Wir freuen uns daher über jeden, der unser Interesse an konstruktiver Gemeindearbeit teilt“, so die Stellungnahme des !wir-Vorsitzenden.