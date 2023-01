Glasfasernetz: Herrscht im Bezirk Gänserndorf Chaos?

„Beim Thema Glasfaser wird nicht an einer gemeinsamen Lösung für den Bezirk gearbeitet – jede Gemeinde kocht ihre eigene Suppe und so wird es bald unterschiedliche Anbieter für das schnelle Internet in der Region geben“, ärgert sich Alexander Stöger.

Er selbst habe für Internet und Festnetz einen Vertrag mit A1. In seiner Heimatstadt Gänserndorf werden die Glasfaserleitungen von der Firma öFiber verlegt: „Die kooperiert aber nicht mit den großen Internet-Providern A1, Magenta und Drei. Somit ist Glasfaser für mich uninteressant.“ Ein Umstieg von A1 auf einen öFiber-Partner wäre für Stöger viel zu teuer.

Extra-Verrohrung für Glasfaserleitung nötig

Warum? Anschlusskosten, Errichtungskosten am eigenen Grundstück und Extra-Verrohrung ins Haus, weil die bestehende Telefonleitung-Verrohrung nicht verwendet werden darf, rechnet der Gänserndorfer vor: „Dazu kommt noch eine höhere monatliche Gebühr, da ich meine aktuelle Kombi Internet/Festnetz auflösen und dann extra Internet und Festnetz bezahlen müsste.“

In Deutsch-Wagram hingegen werde die Glasfaserleitung von A1 verlegt: „Dort wird man vermutlich nur mit einem A1-Vertrag schnell surfen können. Da greift man sich schon auf den Kopf.“ Für Stöger ist es unverständlich, dass eine solche Vernetzung nicht einheitlich gemacht werde, wie bei Strom-, Gas- und Telefonleitungen:

„Nein, da sucht sich eine Gemeinde einen Glasfaseranbieter aus und als Bürger kann man dann nur diesen nehmen.“ Das Ganze sei wie ein Schildbürgerstreich: „So als wenn wir Straßen bauen, auf denen man nur mit bestimmten Automarken fahren darf.“

Für den Gänserndorfer steht fest: „Hier ist die Politik gefragt, eine kostengünstige und effiziente Lösung zu finden. Aktuell wird es teuer, wenn jede Gemeinde einzeln mit Glasfaseranbietern verhandelt und dann jede Kommune einen anderen nimmt.“

Die NÖN wollte natürlich auch wissen, was die Politik zu dieser Problematik sagt. Aus dem ÖVP-Bezirksbüro war nur so viel zu erfahren: Gänserndorfs Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner habe Stöger mittlerweile geantwortet. Über den Inhalt dieses Antwortschreibens wollte die ÖVP aber nichts verraten.

