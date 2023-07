Strasshof soll bald im Blitztempo surfen

A1 erweitert die Versorgung mit hochwertigem Breitband-Internet und erschließt Haushalte mit Glasfaser bis ins Wohnzimmer. Rund 5.500 Haushalte sollen direkten Zugang zum A1-Glasfasernetzerhalten. Die Besitzer eines solchen Anschlusses haben damit die Möglichkeit auf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Der gleichzeitigen Nutzung datenintensiver Anwendungen wie Videokonferenzen, Streaming, Gaming und dem Besuch virtueller Welten der Zukunft sind damit keine Grenzen mehr gesetzt.

Bürgermeister Ludwig Deltl erklärt: „Mit dem Ausbau der A1-Glasfaserinfrastruktur sichern wir den Familien in unserer Gemeinde die Chance auf ultraschnelles Internet, garantierte Bandbreiten und damit eine deutliche Steigerung der Lebensqualität. Damit machen wir Strasshof auch für die nächsten Generationen zukunftssicher und sorgen schon heute für die Anwendungen von morgen.“

Alexander Stock von A1 fügt hinzu: „Mit dem umfassenden Breitbandausbau und dem direkten Anschluss der Häuser und Wohnungen an das A1-Glasfasernetz übernehmen wir Verantwortung dafür, dass auch hier in Strasshof die Voraussetzungen für die digitalen Anforderungen von morgen geschaffen werden. Diese Investitionen sorgen dafür, dass die Region auch in Zukunft als attraktiver Lebensraum wahrgenommen wird. Wir freuen uns, alle Gemeindebürger auf dem Weg der weiteren Digitalisierung begleiten zu dürfen.“