Kameradschaftsbund wählte neuen Vorstand

Austragungsort der Jahreshauptversammlung des Spannberger ÖKB-Ortsverbandes was das Gasthaus Waidenbachhof. Auf Basis der Neuwahlen gab es auch im Vorstand die eine oder andere Änderung. So ist Dietmar Ofenschüssl fortan als stellvertretender Obmann neu im Amt. Daniel Mitsch übernimmt hingegen die Rolle des stellvertretenden Schriftführers.

Zudem tauschte man sich auch über verschiedenste Events des diesjährigen Veranstaltungsjahres aus. So wird bereits am 25. März die Flurreinigung stattfinden. Am 8. Juli wartet wiederum das „Hausgrab'n Hütt'n Fest“ auf Interessierte. Des Weiteren wird am 14. August die Feldmesse samt 100-jährigem Jubiläum in der Friedenskapelle Am Tumulus ausgetragen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.