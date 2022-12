Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Gänserndorf

Werbung

Kriwak unterschreibt bei Rapid

Für den Matzener Rene Kriwak geht am 12. Jänner 2022 ein Kindheitstraum in Erfüllung. Einst im Rapid-Trikot im Gerhard-Hanappi-Stadion gesessen, unterschreibt der baumlange Stürmer mit 22 Jahren nun selbst bei Grün-Weiß. Empfohlen hat sich der Weinviertler mit zahlreichen Toren in der Regionalliga Ost, der dritthöchsten Spielklasse Österreichs, erst beim FC Marchfeld in Mannsdorf und Groß-Enzersdorf, dann auch beim Wiener Sport-Club. Kriwak beginnt bei Rapid II in der 2. Liga, wird im Sommer zur Kampfmannschaft in die Bundesliga hochgezogen, nach dem frühen Europacup-Aus der Hütteldorfer aber nach Hartberg verliehen, wo er im Herbst auf elf Einsätze und zwei Tore kommt.

Stolz hält Rene Kriwak (2. v. l.) mit dem jetzigen Rapid-Trainer Zoran Barisic (2. v. r.) sowie seinen Managern Sertan Günes und Jürgen Csandl das Rapid-Trikot in die Kamera. Foto: privat

Gold gewinnt Austrian Bowl

Im Jahr 2017 wechselt Lukas Gold vom Fußball zum American Football. Der Matzener macht bei den Weinviertel Spartans in Mistelbach seine ersten Schritte, opfert in der Folge sogar ein Jahr seines Studiums, um fast täglich trainieren zu können und in die nationale Elite vorzustoßen. Ende Juli 2022 kann er sagen: es hat sich gelohnt. Mit seinem Team, den Danube Dragons, gewinnt Gold vor über 4.000 Besuchern in der St. Pöltener NV-Arena die Austrian Bowl, das Finale um die Österreichische Football-Meisterschaft, und das noch dazu im Wiener Derby gegen Erzrivale Vienna Vikings.

Lukas Gold (r.) setzt sich im Trikot der Danube Dragons gegen die gesamte österreichische Konkurrenz durch. Foto: APA/EXPA/Thomas Haumer

Seehofer zieht Schlussstrich

Viele Jahre lang die Nummer eins der Weltrangliste, zahlreiche Titel bei Welt- und Europameisterschaften und auch NÖN-Sportlerin des Jahres 2017 im Bezirk Gänserndorf – die Racketlon-Karriere von Christine Seehofer war ein einziger Traum. Ende April zieht die 26-jährige Protteserin einen Schlussstrich, sie verkündet das Ende ihrer glorreichen Laufbahn: „Ich habe diesen Entschluss schon vor längerer Zeit gefasst. Schmerzfreier Alltag, neue persönliche Herausforderung und andere Sportarten stehen nun in meinem Fokus.“ Bei der Heim-WM im August in Wien und Graz kehrt Seehofer nochmal zurück, bestreitet mit Lukas Windischberger das Mixed-Doppel. Das Duo wird immerhin Fünfter.

Nach unzähligen Erfolgen stellt Christine Seehofer die vier Schläger in die Ecke. Foto: privat

Österreichs Nummer eins im Tennis

Der Matzener Jurij Rodionov wandelt am 9. Mai auf den Spuren von Jürgen Melzer. Mit seinem Turniersieg beim Challenger in Mauthausen klettert der Tennis-Star in der ATP-Weltrangliste der Herren auf Rang 130 und überholt damit seinen Kollegen Dennis Novak. Gleichzeitig verliert auch Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem nach langer Verletzungspause am Beginn dieser Woche eine Menge Punkte, womit auch er hinter Rodionov zurückfällt. Der Matzener ist damit wie einst Melzer Österreichs Nummer eins. Im weiteren Jahresverlauf entwickelt sich ein enges Rennen zwischen Rodionov, Novak und Filip Misolic, die rund um Position 140 ständig die Plätze tauschen. Erst gegen Jahresende übernimmt wieder Thiem die Vorherrschaft, Rodionov beendet 2022 als rot-weiß-rote Nummer zwei.

Anfang Mai ist der Matzener Jurij Rodionov die Nummer eins im österreichischen Tennis. Foto: APA/AFP/Jung Yeon-je

Zatschkowitsch ist Weltmeister

Der Orther Matthias Zatschkowitsch macht da weiter, wo er 2021 aufgehört hat und setzt seiner jetzt schon unglaublichen Kegelkarriere noch einen drauf. Konkret im Mai in Estland, wo er ein Stück heimische Sportgeschichte schreibt und zum ersten Mal über einen WM-Titel in der Allgemeinen Klasse jubeln darf. Schon im März gelingt dem Ausnahmetalent ein riesiger Triumph mit seinem Heimatverein, dem KSK Union Orth an der Donau. Zum allerersten Mal gewinnen die Marchfelder die Superliga und dürfen sich damit Österreichischer Meister nennen.

Unglaublich stark präsentiert sich Matthias Zatschkowitsch (unten) bei der Weltmeisterschaft, der Orther holt erstmals den Titel. Foto: privat

Vereinssterben geht weiter

Nur wenige Monate nach dem Comeback im Meisterschaftsbetrieb zieht der Fußballklub SV Niederabsdorf im März erneut die Reißleine. Der Betrieb wird wieder ruhend gestellt, an der Frühjahrsmeisterschaft nimmt der Verein nicht teil. Ein Schicksal, das bei anderen Vereinen aus dem Bezirk eine Fortsetzung findet. Im Juni stellt auch der Drösinger Sportclub den Spielbetrieb ein, im November folgt, mitten in der Saison der 2. Klasse Marchfeld, der SC Engelhartstetten. Aufgelöst hat sich auch die jahrelang erfolgreiche Spielgemeinschaft der Tischtennis-Vereine Angern und Strasshof, die in der Landesliga für Furore gesorgt hatte.

Am Engelhartstettener Sportplatz spielt ab sofort nur noch die Damenmannschaft. Foto: Stefan Havranek

EM-Medaillen für Para-Kumpels

Es gibt viele Dinge, die Andreas Onea und Andreas Ernhofer verbinden. Offensichtlich ist der gemeinsame Vorname, bekannt die gemeinsame Heimatstadt Deutsch-Wagram. Auch die sportliche Leidenschaft teilen die beiden Kumpels, beide sind Para-Schwimmer – und auch im Jahr 2022 wieder höchst erfolgreich. Höhepunkt ist diesmal die Weltmeisterschaft auf der portugiesischen Insel Madeira, wo beide Edelmetall holen. Ernhofer bringt eine Silbermedaille, Onea Bronze zurück nach Österreich.

Andreas Onea (links) und Andreas Ernhofer, die beiden Para-Schwimmer und Brüder im Geiste, jubeln in Portugal über ihre EM-Medaillen. Foto: privat

Djuricin verpflichtet

Nach dem verpassten Titel in der Regionalliga Ost beendet Hans Kleer im Mai das Kapitel SV Stripfing. Nur wenige Tage später wird Goran Djuricin verpflichtet, also eine ganz große Nummer. Der 48-Jährige war zwischen 2017 und 2018 eineinhalb Jahre Rapid-Trainer, danach auch in der Schweiz und Deutschland tätig. Die Sportliche Leitung übernimmt Ex-SV-Mattersburg-Profi Adnan Mravac, auch einige hochkarätige Spieler kommen wie gewohnt neu zum Marchfelder Fußballverein. In neuer Konstellation verläuft der Herbst grandios, Stripfing gibt nur fünf Punkte ab und ist zur Saisonhalbzeit klar auf Aufstiegskurs in die 2. Liga.

Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin sagt in Stripfing Hallo. Foto: Mauricio Kirchner

FCM-Cluster im Manipulationsskandal

Rund um den Jahreswechsel von 2021 auf 2022 erschüttert die Regionalliga Ost ein Manipulationsskandal. Eine Gruppe von Fußballern und Komplizen soll zahlreiche Spiele beeinflusst haben, auf die gleichzeitig in anderen, teils exotischen Ländern Wetten platziert wurden. Mehrere Akteure kommen in Untersuchungshaft, die gerichtliche Aufarbeitung dauert noch an. Unangenehm ist all das auch für den FC Marchfeld, denn von neun Spielern, die der ÖFB in der Folge vorläufig wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am Skandal suspendiert, haben gleich sechs Vergangenheit beim Verein aus Mannsdorf und Groß-Enzersdorf. Dessen „Boss“ Wolfgang Macho stellt zum Zeitpunkt der ÖFB-Entscheidung im März klar, dass der Verein ein Opfer der Causa sei: „Wir lehnen so ein Verhalten entschieden ab und begrüßen die Entscheidung des Verbands bezüglich der Sperre der Spieler.“

Auch im Mannsdorfer Aulandstadion könnten Spiele der Regionalliga Ost manipuliert worden sein. Foto: David Aichinger

Neusiedl versinkt im Jubelmeer

Nach drei Jahren gibt es im heimischen Fußball endlich wieder Meister, die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 mussten ja jeweils coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden. Eines der zwei Teams aus dem Bezirk Gänserndorf, die im Juni feiern dürfen, ist der SC Neusiedl an der Zaya, der just in der letzten vollständigen Saison 2018/19 aus der Gebietsliga abgestiegen war. Nun kehren Kapitän Markus Ohler & Co in die sechsthöchste Spielklasse Österreichs zurück, im knappen Titelrennen der 1. Klasse Nord setzt man sich gegen Deutsch-Wagram durch. Der zweite Titelträger heißt Orth an der Donau, die Marchfelder landen in der 2. Klasse Marchfeld nach einem tollen Frühjahr vor Auersthal und Matzen auf Rang eins.

Neusiedl-Kapitän Markus Ohler streckt den Meisterpokal der 1. Klasse Nord in die Höhe und peitscht gleichzeitig die Feierlichkeiten an. Foto: Gerhard Bonifazi

