Das war 2019 im Bezirk Gänserndorf.

Polit-Rochaden.

In Hohenau tritt SP-Bürgermeister Robert Freitag zurück. Sein Nachfolger wird Wolfgang Gaida. Auch in Leopoldsdorf gibt es einen Ortschef-Wechsel: Auf Thomas Nentwich folgt Clemens Nagel (beide SPÖ). In Untersiebenbrunn legt SP-Bürgermeister Reinhold Steinmetz das Amt nieder, Parteifreund Helmut Wagner übernimmt.

Weidens VP-Bürgermeister Franz Neduchal nimmt ebenfalls den Hut und übergibt an Markus Lang. In Matzen tritt Ortschefin Claudia Weber nach Differenzen aus der SPÖ aus und ist seither parteiunabhängig. Im Zuge der Nationalratswahl verlieren die Genossen im Bezirk auch ihr Mandat im Parlament, Rudolf Plessl muss gehen.

Eigene Frau erschossen.

In Matzen kommt es im Juni zu einer Tragödie. Ein 79-jähriger Mann erschießt nach einem Streit seine gleichaltrige Ehefrau auf der Straße. Danach richtet er sich selbst.

Baustellen-Chaos.

Im Marchfeld kommt es das halbe Jahr über zu massiven Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßenbaustellen. Die Autolenker schreien auf. Das Land NÖ als betroffener Straßenerhalter nennt die derzeit günstigen Baukosten als Grund für die extrem vielen Baustellen. Im Zuge der Arbeiten wird übrigens auch die Umfahrung von Gänserndorf-Süd errichtet.

Streit wegen alter Synagoge.

Die Gemeinde Gänserndorf will das ehemalige Bethaus auf der Bahnstraße abreißen. Es formiert sich eine Gruppe um die Grünen, die das verhindern will. Bis jetzt ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Wirbel um Zuzug.

In Weikendorf will sich eine muslimische Familie ansiedeln. Die Ablehnung durch die Gemeinde sorgt für Schlagzeilen in ganz Österreich. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Aus für Bahnlinie.

Der Betrieb des Schweinbarther Kreuzes wird wegen Fahrgastmangel eingestellt. Eine Bürgerinitiative kämpft bis heute für den Fortbetrieb der Regionalbahn.

Angst vor Spinne.

In Gänserndorf-Süd sorgt eine Invasion von giftigen Dornfingerspinnen für Aufsehen.