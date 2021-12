Das war das Jahr 2021 im Bezirk Gänserndorf

Neues Gesicht für Gänserndorfer Gmynasium

Zwei riesige Baukräne, jede Menge Bagger und emsige Arbeiter – so präsentiert sich das Areal des Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG), das generalsaniert und großflächig erweitert wird.

Das Wichtigste vorweg: Nach einem verzögerten Baustart aufgrund des Ibiza-Skandals (eine Unterschrift vonseiten des Ministeriums ließ lange auf sich warten, die NÖN berichtete) schreiten die Arbeiten nun mustergültig voran. Im Herbst 2022 können die KLG-Schüler und Lehrer wieder ihre angestammten Räumlichkeiten in der Gärtnergasse beziehen – und alles deutet darauf hin, dass dieser Zeitplan auch tatsächlich hält.

Wie geht es Direktorin Eva Zillinger, die selbst hier Schülerin war, bei diesem Anblick? „Als der erste Bagger begann, die Trakte zu demolieren, blutete mir schon ein wenig das Herz“, so die Schulleiterin. Mittlerweile ist der Wehmut allerdings die Freude auf den Neubau gewichen: „Wenn ich daran denke, wie das Gebäude aussehen wird, wenn alles fertig ist, ist die Begeisterung grenzenlos“, meint Zillinger weiter.

Derzeit kann man schon erahnen, wie das renovierte Gymnasium, das im Herbst 2022 bezogen werden soll, aussehen wird. Gemeinde

Besonders freut sie sich auf die großzügigen Grünflächen sowie auf die Freibereiche im Inneren. Sogar eine eigene Zeichenterrasse ist geplant. Auch die mündliche Matura wird künftig nicht mehr im Turnsaal stattfinden müssen. Inmitten der Trümmer entsteht bereits „neues Leben“. Der neue dreigeschoßige Bauteil ragt bereits schon in die Lüfte. Er befindet sich im Bereich der mittlerweile geschleiften Trakte. Vom alten Hauptgebäude wird nur die äußere Hülle bestehen bleiben. 28 Millionen Euro soll das Mega-Projekt kosten. Diese werden aus heutiger Sicht auch nicht überschritten.

Mittlerweile hat man sich zusätzlich der Sanierung des alten Gebäudeteils gewidmet. Die Fassade ist bereits abgetragen, neue Fenster werden eingebaut. Nach der Fertigstellung werden Alt- und Neubau kaum noch voneinander zu unterscheiden sein, weil auch im Inneren kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Man darf also gespannt sein ...

Bankdirektor gibt Zepter ab

In der Marchfelder Bank kommt es mit 1. Februar zu einer Personalrochade: Nach fast 30-jähriger Vorstandstätigkeit zieht sich Chef Hartwig Trunner (61) auf eigenen Wunsch – „das war bereits 2019 geplant“ – aus dem operativen Geschäft zurück. Erich Fellner wird neuer Vorstandschef.

Im Laufe der 28 Jahre hat sich in der Bank viel getan. Die größte Herausforderung für Trunner war aber zweifelsfrei die Loslösung der Volksbank Marchfeld aus dem Volksbankenverbund im Jahr 2016. Aus der verbundzugehörigen Volksbank Marchfeld wurde die verbundunabhängige Marchfelder Bank.

Ende eines schillernden Lebens

Gerhard Boceks plötzlicher Tod schockt nicht nur sein persönliches Umfeld. Der in ganz Österreich bekannte Marchfelderhof-Chef verstirbt im Februar dieses Jahres mit 78 Jahren nach einem Gefäßverschluss.

NÖN-Archiv

Frau tötet Kind und sich selbst

Ende März kommt es zu einer unfassbaren Tragödie: Eine Neusiedlerin (29) und ihre vierjährige Tochter werden erschossen in einem Auto in einem Windschutzgürtel in Eibesthal entdeckt.

Im Fokus der Ermittlungen steht zuerst der 60-jährige Ex-Lebensgefährte der 29-jährigen Frau und Vater des vierjährigen Kindes. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung ist diese aber leer. Wenig später stellt er sich bei der Polizei in Horn. Doch dann die Überraschung: „Es liegen keine Hinweise vor, dass er mit der Tat in Verbindung steht“, so ein Sprecher der Polizei. Entdeckte Schmauchspuren an der Hand der Mutter bringen dann die Wende: Sowohl die Ermittlungsergebnisse als auch die Tatortarbeit und das mittlerweile vorliegende Obduktionsergebnis deuten auf Mord und Suizid hin. Die Frau dürfte also das Kind und sich selbst erschossen haben.

Erschüttert über die Bluttat zeigt sich Neusiedls Bürgermeister Andreas Keller. „Ich war mit allen gut. Man hat sich auf der Straße gesehen und gegrüßt“, erinnert sich der Ortschef.

Straße von der Erde verschluckt

Zu dramatischen Augenblicken kommt es im Februar in der Gemeinde Palterndorf. Ganz plötzlich stürzen mehrere Keller ein, auch eine Straße wird an zwei Stellen von der Erde verschluckt. Sofort wird die Feuerwehr alarmiert. Die EVN und eine Baufirma kommen ebenfalls zum Einsatzort.

Der Grund für die Schäden ist rasch entdeckt: Ein Wasserrohrbruch unter der Erde. Das Wasser dürfte zwölf Stunden lang unbemerkt ausgeflossen sein und das betroffene Areal völlig unterspült haben. Die Einsatzkräfte müssen mehrere Wohnhäuser evakuieren und die gewaltigen Wassermassen abpumpen. Bei einem Wohnhaus dürfte der Rohrbruch massive Risse und Setzungen verursacht haben.

Schock in Palterndorf: Eines Februarmorgens tut sich dieses riesige Loch in der Straße auf. Schuld daran ist ein Wasserrohrbruch. Feuerwehr/Geiter

Maßnahmen sollen für eine Stabilisierung sorgen, „damit nicht noch mehr einstürzt“, betont ÖVP-Bürgermeister Eduard Ruck. Das betroffene Gebiet wird abgesperrt. Die Gemeinde ruft auch auf ihrer Website auf, keine Spaziergänge dorthin zu unternehmen. Drei Familien kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Die Bewohner eines weiteren Hauses wurden dem Ortschef zufolge in der Nachbargemeinde Neusiedl untergebracht.

In der Gemeinde sind indes auch Sachverständige an der Arbeit. Rasch wird mit der Befüllungen von Löchern und Röhren begonnen. Wenige Wochen später berichtet ÖVP-Bürgermeister Eduard Ruck der NÖN, dass bereits 420 Kubikmeter Betonmasse in den beschädigten Kellern verfüllt worden seien.

Bis der Schaden, den der Rohrbruch angerichtet hat, vollständig behoben ist, vergehen jedoch noch weitere Monate.

FF-Wahl in Deutsch-Wagram

Kommandant Wolfgang Süß kandidiert nicht mehr. Sein Stellvertreter Christian Schantl wird an die FF-Spitze gewählt.

200.000 Bücher im Ort

Die Nationalbibliothek hat einen neuen Speicher für 200.000 Werke: Eine neu erbaute Halle in Haringsee dient als Alternative zum angedachten Tiefspeicher unter dem Heldenplatz.

Neues Kommando für FF Lassee

Nach 15 Jahren übergibt FF-Chef Christian Danis an Martin Schreiner, sein Stellvertreter wird Christoph Keiler.

Haus steht in Flammen

Sechs Feuerwehren löschen unter widrigsten Bedingungen ein Feuer in Mannersdorf. Ein Wohnhaus steht in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat das Feuer bereits alle Stockwerke erfasst. Glücklicherweise befinden sich keine Personen im Objekt. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude soll unbedingt verhindert werden. Die FF berichtet von einer „enormen Brandintensität“. Nach rund fünf Stunden ist das Feuer gelöscht.

Führungswechsel bei FF Gänserndorf

Der bisherige Kommandant Robert Fischer tritt nach 15 Jahren nicht mehr an und Verwalter Franz Kellner zieht sich nach 25 Jahren im Dienst zurück. Der bisherige Stellvertreter Andreas Dengler wird mit 54 gültigen Stimmen zum neuen Chef gewählt, der bisherige Zugskommandant Peter Wittmann mit 53 zum Stellvertreter. Neuer Verwalter wird Patrick Fellner.

Wohnungsbrand: Mann tot

Im April wird die Groß-Enzersdorfer FF-Mannschaft zu einem Wohnungsbrand in der Lobaustraße alarmiert. Obwohl die Kameraden das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, ist ein Todesopfer zu beklagen: Ein betagter Mann stirbt. Er dürfte mit einer Zigarette eingeschlafen sein.

FF

Floriani-Ära endet

Nach 20 Jahren an der Spitze der Groß-Enzersdorfer Feuerwehr legt der stets präsente Christian Lamminger seine Funktion zurück, ebenso der Leiter des Verwaltungsdienstes, Christoph Demuther. Thomas Sevecka wird dessen Nachfolger. Kommandant-Stellvertreter Manfred Unger wird klar bestätigt. Zum neuen Kommandanten wird Engelbert Herney gewählt.

Traditioneller Elektro-Händler sperrt

Nachdem Elektro-Händler Mörth in den vergangenen Jahren schon seine Filialen in Hollabrunn und Mistelbach dichtmachte, kommt nun auch die Gänserndorfer Zweigstelle an die Reihe – sie wird mit Ende März für immer geschlossen.

Zentrum für Deutsch-Wagram

Nach mehrjähriger Vorarbeit fand im November 2018 der Spatenstich für den Neubau im Zentrum statt. Nun werden der neugestaltete Marktplatz sowie das mehrgeschoßige Zentrumsgebäude offiziell eröffnet.

Schicker im Visier

Ein Feuerwehr-Insider will Bezirkskommandant Georg Schicker anpatzen: Nachdem er als Privatmann einen Kredit für die Anschaffung von Feuerwehr-Ausrüstung aufnimmt, für den er noch dazu selbst haftet, wird er vom NÖ Landesfeuerwehr-Verband unter Kuratel gestellt. Das heißt: Der Marchegger darf nur noch nach Rücksprache mit dem Landes-FF-Kommando Geld ausgeben. Das „eigenmächtige Verhalten“ Schickers fliegt nach einer anonymen Anzeige auf.

Konkret geht es um 375.000 Euro. Diese Summe borgt sich der FF-Bezirkschef, er ist auch erfolgreicher Unternehmer in seiner Heimatgemeinde, von der Bank – wie gesagt als Privatperson. Das Geld stellt er dann der Bezirksfeuerwehr zur Verfügung, die damit mehrere Einsatzfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände kauft. Warum hatte er nicht das Landesfeuerwehr-Kommando informiert? Schicker: „Weil es schnell gehen musste, da die Angebote für Fahrzeuge und Ausrüstung zeitlich befristet waren.“

S1 und S8: Absagen sorgen für Aufregung

Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler erteilt dem Lobautunnel (S1) unter der Donau und der Marchfeld-Schnellstraße S8 eine Absage – aus ökologischen Gründen. Während sich die Umweltschützer hoch erfreut zeigen, sprechen die Befürworter von SPÖ, ÖVP und FPÖ bereits von Klagen gegen Gewessler – allen voran Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der keine Alternative zum Lobautunnel sieht.

Ähnlich argumentiert ÖVP-Nationalrätin Angela Baumgartner aus Sulz: „Gewessler dreht Infrastrukturprojekte für die gesamte Region ab, ohne auch nur anzudeuten, wie die Menschen in der Region Verkehrswege und Anbindungen erhalten sollen.“

„Sie hat den Pfad der Demokratie verlassen und den Olymp des Übermutes erreicht“, meint ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner zum Aus für den Lobautunnel und die S8. ÖVP

Die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl spricht von einem „Schildbürgerstreich“, wenn ein Projekt, das seit 20 Jahren geplant wurde und bereits Unsummen an Geld verschlang, abgedreht werde: „Gewessler sollte eher für die Entlastung der Pendler, Anrainer und Betriebe sorgen.“ Auch der Autofahrerclub ARBÖ hält die Entscheidung Gewesslers für verantwortungslos und inakzeptabel. „Es kann nicht sein, dass eine einzelne Person das wohl am besten überprüfte Bauprojekt diskussionslos und entgegen den Wünschen der Bürger einfach beendet“, so Generalsekretär Gerald Kumnig.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Pframa meint: „Es ist falsch, dass die Lobau unberührte Natur ist. Das ist eine vom Menschen geschaffene Landschaft, durch die mehrere Starkstromleitungen und Gaspipelines führen.“ Zudem bliebe die Landschaft vom Lobautunnel völlig unberührt.

Freude herrscht hingegen bei Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg: „Seit Jahren zeigen wir auf, dass solche Straßen nicht mehr gebaut werden können. Nun hat die mutigste Verkehrsministerin der Republik die Mühlstein-Autobahnprojekte abgesagt und damit unserem Land, das bisher beim Klimaschutz versagt hat, wieder eine Zukunft eröffnet.“

6,5 Millionen für Mega-Projekt

Mit dem Zu- und Umbau der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule startet Auersthal wohl eines der größten Vorhaben, die je im Ort umgesetzt wurden – vor allem in puncto Aufwand und Kosten von rund 6,5 Millionen Euro. Nach reiflicher Überlegung fällt die Entscheidung für einen Zubau und Umbau des Altgebäudes. Ebenso kommt ein geräumiger Turnsaal dazu.

Corona-Cluster im Heim

Im Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf entsteht ein massiver Corona-Cluster. Die positiven Testergebnisse bei Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses seien im mittleren zweistelligen Bereich. Angeblich müssen zusätzliche Pflegekräfte zum Aushelfen angefordert werden. Und: Es soll sechs Todesfälle in weniger als zehn Tagen gegeben haben.

Nach Rücktritten: Urnengang im Jänner

In der Gemeinde Obersiebenbrunn steht ein Urnengang auf kommunaler Ebene ins Haus: In der etwa 1.700 Einwohner zählenden Kommune legen Anfang Oktober Bürgermeister Herbert Porsch (SPÖ) sowie sechs rote Mandatare ihre Sitze zurück. Das Land NÖ beschließt daraufhin die Ausschreibung der Neuwahl des Gemeinderates am 30. Jänner 2022.

Die SPÖ-Mandatare sind nicht mehr im Amt, offiziell hat ÖVP-Vize Walter Seehofer die Verwaltung der Gemeinde übernommen. SPÖ-Vorsitzender Manfred Mann erklärt: „Auch wenn uns Bürgerlisten Tipps geben wollen, wir gehen zu 100 Prozent mit Herbert Porsch als Spitzenkandidat in die Wahl.“

Die Bürgerliste LOS legt sich auf Heinrich Brandstetter als Spitzenkandidaten fest: „Wir werden uns mit Bürgermeisterkandidaten und dem kompetentesten Gemeinderatsteam der Wahl stellen.“

Die GO7-Bürgerliste geht mit Spitzenkandidat Rudolf Grill ins Rennen, die ÖVP mit Walter Seehofer. Auch die FPÖ tritt bei der Wahl an. Sie schaffte es, genügend Unterschriften für die nötige Unterstützungserklärung aufzutreiben. Ihr Spitzenkandidat heißt Ingo Landegger.

Neue „Oberbäuerin“

Neue Frontfrau des Bäuerinnen-Vereins im Bezirk wird die 42-jährige Manuela Mandl aus Velm-Götzendorf. Die bisherige Bezirksbäuerin Eveline Prager aus Schönkirchen-Reyersdorf legte ihr Amt zurück.

Kurioses Geständnis

Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg spricht sich zwar klar gegen die S8 aus, will aber, dass nördlich der B8 eine leistungsstarke Umfahrungsstraße errichtet wird.

Impfzentrum

In Haringsee eröffnet im April eines von 20 Impfzentren des Landes. Mitte August werden dort die letzten Covid-19-Seren verabreicht.

Krank nach Impfung

Eine 19-jährige Marchfelderin muss nach einer Covid-19-Impfung mit Herzmuskelentzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr 13-jähriger Bruder bekommt ebenfalls Symptome. Die Beschwerden der beiden bessern sich nach einiger Zeit. Heute weiß man: In sehr seltenen Fällen kann eine Herzmuskelentzündung nach einer Impfung gegen Covid-19 auftreten. In einer Sache sind sich die Experten aber sicher: Der Nutzen des Serums ist weitaus größer als das Risiko. Zudem kann es auch nach einer Infektion mit dem Coronavirus zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Mögliche Symptome sind Herzklopfen, Schmerzen hinter dem Brustbein, Kurzatmigkeit, rasche Ermüdbarkeit, Abgeschlagenheit sowie Leistungsminderung. Bei derartigen Symptomen empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen.

Arzt wirft Handtuch

Der beliebte Allgemeinmediziner Florian Imböck beendet seine Tätigkeit in der Ordination in Gänserndorf nach fast zehnjähriger Tätigkeit. Der Grund: Er will mehr Zeit für seine Familie haben, außerdem ist er von der Bundespolitik und deren Umgang mit der Corona-Pandemie enttäuscht.

Kampf gegen Corona verloren

Wie gefährlich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 sein kann, zeigt der tragische Fall eines betagten Ehepaars aus dem Marchfeld. Der Mann war 89, die Gattin 85 Jahre alt. Beide sterben innerhalb weniger Tage im Krankenhaus. Der Mann war vor der Infektion übrigens noch relativ rüstig.

Raika-Direktor verlässt Stadt Gänserndorf

15 Jahre war Josef Buchleitner (Mitte) Chef der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf – am 1. September verlässt er die Stadt, um sich in Wien einer neuen Aufgabe zu stellen. Er wird Geschäftsführer des „Raiffeisen Campus“, der konzerninternen Kaderschmiede.

Raika

Vierfacher Vater stirbt

Philip S., vierfacher Familienvater aus Orth an der Donau, stirbt völlig überraschend mit nur 49 Jahren. Der Tod des Mannes reißt eine nicht zu schließende Lücke in das Leben seiner geliebten Frau Karin und deren Kinder. Das Wegbrechen von Philips Einkommen stellt sie vor unüberwindbare Hürden, da sie auf keine Rücklagen mehr zurückgreifen kann.

Der Verstorbene war Obmann-Stellvertreter beim Wiener Fußballklub FC Stadlau und engagierter Spielervater beim SC Leopoldsdorf im Marchfeld, wo zwei seiner Söhne kicken. Der Schmerz über den Verlust des Vaters ist für die noch minderjährigen Kinder und ihre Mutter kaum in Worte zu fassen. Um der Familie zumindest die große finanzielle Last etwas zu erleichtern, wird eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die unter anderem auch von der Freiwilligen Feuerwehr Orth, dem FC Stadlau, dem SC Leopoldsdorf oder Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Der Falter“, unterstützt wird. Als Oberkellner im Wiener „Café Korb“ war der Verstorbene auch in der Hauptstadt bekannt und beliebt.

Weiter alle gegen Deponie

Weiter Wirbel in der Umgebung wegen des Plans, bei Breitensee aus einer Schottergrube eine Deponie zu machen. Ein Gemeindezeitungsartikel von ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt sowie die Antwort darauf von Umweltaktivist Wolfgang Rehm, der an der Seite der Bürgerinitiative BUM gegen die geplante Errichtung kämpft, sorgt kurzfristig für dicke Luft zwischen den Parteien, die auf der gleichen Seite stehen. Sowohl Haupt als auch Rehm und die BUM um Nikica Grubesic wollen die Deponie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.

Schicker macht das Rennen

Keine Chance hat Herausforderer Christian Lamminger aus Groß-Enzersdorf gegen den amtierenden FF-Bezirkschef Georg Schicker aus Marchegg bei der Wahl des neuen Feuerwehr-Bezirks-Kommandanten. 181 Chefs und Stellvertreter der Orts-Feuerwehren aus dem Bezirk geben beim Urnengang ihre Stimmen ab. 137 davon erhält Schicker, nur 42 gehen an Lamminger, zwei sind ungültig.

Raika sperrt vier Filialen

Statt 20 Standorte wird es künftig nur noch 16 geben: Breitensee, Ollersdorf, Stillfried und Raggendorf werden geschlossen. Die Verwaltung kommt nach Gänserndorf.

Mayer ist nun Vize

Hohenruppersdorf hat mit Patricia Mayer (ÖVP) ihre erste Vizebürgermeisterin. Der bisherige Amtsinhaber Erich Haidinger hatte sein Gemeinderatsmandat aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt.

Berufsschule hat neuen Chef

Der langjährige Schulleiter der Landesberufsschule Zistersdorf, Rudolf Wickenhauser, zieht sich altersbedingt in den Ruhestand zurück. Als Nachfolger tritt Werner Seltenhammer seinen Dienst an.

Sackmaier löst Oswald ab

Wilhelm Sackmaier folgt Reinhard Oswald als Geschäftsführer der „OMV Austria Exploration & Production GmbH“ mit Sitz in Gänserndorf. Seit 1. Mai ist er der neue Chef.

120 Kids in Quarantäne

In Orth und Engelhartstetten infizieren sich eine Lehrerin und ein Schüler mit Corona. Allein in der Orther Volksschule sind sechs Klassen betroffen, die Schüler müssen in Quarantäne und sich einem PCR-Test unterziehen.

Zgnoc kommt

Der Werkzeughändler will eine Filiale an der Protteser Straße errichten. Die Fachmarktkette für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte erobert nach Mistelbach jetzt auch Gänserndorf.

Schock: Katze wird verätzt

Ein besonders brutaler Fall von Tierquälerei ereignet sich in Markthof. „Lucy“, die sechsjährige Katze, weist schwere Verätzungen auf, die darauf hindeuten, dass sie von einem Tierhasser misshandelt wurde.

Waldorfschule öffnet

Die alternative Schule mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt und ein Waldorfkindergarten sperren am 6. September in Deutsch-Wagram auf.

Fäuste gegen Bademeister

Weil ein Jugendlicher die Dusche des Regionalbades Gänserndorf mehrmals mit Schuhen betritt, wird er vom Bademeister hinausgeworfen. Der Vater des Buben geht deswegen mit Fäusten auf den Bademeister los.

Marchfelderbank schrumpft

Nach der Raiffeisenbank schrumpft auch die Marchfelder Bank. Übrig bleiben nur vier vollwertige Zweigstellen, und zwar in Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Leopoldsdorf und Marchegg.

Ruhestand nach 45 Jahren

Der Gänserndorfer Stadtamtsdirektor Anton Wildmann geht in Pension.

Finanzsieger

Im diesjährigen Bonitätsranking der Gemeinden steht Velm-Götzendorf an erster Stelle.

Jetzt kommt „WienerWald“

Die traditionelle Hendl-Restaurantkette will in Gänserndorf eine Filiale eröffnen – und zwar beim Regionalbad. Im Sommer 2022 könnte sie in Betrieb gehen.

Rotorblatt stürzt ab

Ein 45 Meter langes und sieben Tonnen schweres Teil bricht wegen eines technischen Defektes ab und landet in Glinzendorf auf einem Acker.

1.000 Jahre Groß-Enzersdorf

Das Stadtl feiert mit Gelöbnisprozession, Kräuterweihe und Festmesse Millennium.

Rücktritt

Deutsch-Wagrams ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst tritt krankheitsbedingt zurück. Die neue Bürgermeisterin der Stadt heißt Ulla Mühl-Hittinger (ÖVP).