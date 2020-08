Wie sieht es mit der finanziellen Situation in der Kurgemeinde aus? Darüber und über die in der Zielgeraden befindliche Großbaustelle Kindergarten sprach die NÖN mit ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch. Lockdown, nicht an Finanzlage der Gemeinde.

Eines vorweg: Jantschitsch sieht keine Gefahr für die Gemeindefinanzen: „Wir haben in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet. Projektverschiebungen gibt es nur aus zeitlichen, aber nicht aus finanziellen Gründen.“

Der große Vorteil seiner Gemeinde: Mit der Kurklinik und ihren 450 Mitarbeitern hat Bad Pirawarth einen großen Posten auf der Einnahmenseite. Der Betrieb hat gut durch die Krise gesteuert: Nicht zuletzt durch Kurzarbeit konnten die Mitarbeiter gehalten werden.

Mit einer Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro ist der Neu- und Zubau zum Kindergarten eines der größten Projekte in der Gemeinde. „Wir liegen gut im Plan und sind zuversichtlich, pünktlich zum Start Anfang September fertig zu werden“, zeigt sich Jantschitsch erfreut.

Zwei Kleinkindergruppen für die ganz Jungen ab eineinhalb Jahren und eine zusätzliche Kindergartengruppe werden im Zubau Platz finden. Dazu kommen zwei Bewegungsräume und natürlich Nebenanlagen.

„Wir sind zuversichtlich, pünktlich zum Start Anfang September fertig zu werden.“ Kurt Jantschitsch über den Zeitplan des neuen Kindergartens

Ein Highlight ist die große überdachte Terrasse im Obergeschoß. „Da können die Kinder auch draußen spielen, wenn das Wetter nicht so fein ist“, ist der Gemeindechef ganz begeistert. Hell, offen und weitläufig präsentiert sich der Neubau.

Neu ist auch der große Garten mit Kartbahn, die einem Formel-1-Ring gleicht, zum Radfahren. Jantschitsch ist sicher: „Das gefällt den Kindern ganz bestimmt.“ Ab Herbst wird eine Köchin in der neu eingerichteten Küche für frisches und saisonales Essen sorgen.

Die gesamten Baukosten sind gefördert und belasten damit nicht das Gemeindebudget. Einen Kritikpunkt möchte der Ortschef allerdings anbringen: „Es steht auch noch die Sanierung des Altgebäudes an. Das konnten wir in der Förderung nicht mehr unterbringen, weil bei den 2,5 Millionen Schluss ist. Sonst hätten wir gar nichts bekommen.“

Für ein Projekt für betreubares Wohnen ist das Gelände der Vogelsangmühle im Gespräch. Eine Machbarkeitsstudie soll Klarheit bringen. Platz für überschaubare Wohneinheiten mit sechs bis acht Wohnungen gäbe es dort, wo das Mühlengebäude steht.

Das on der Straße aus zu sehende Herrenhaus bliebe bestehen. „Wir sehen uns als Gemeinde bei diesem Vorhaben in der Rolle des Mediators. Die Gemeinde kann nicht Betreiber sein, das Areal ist Privatbesitz“, umreißt Jantschitsch die Gegebenheiten.

Der Gemeindechef würde es jedenfalls sehr begrüßen, wenn es die Möglichkeit für betreubares Wohnen in Bad Pirawarth gäbe, denn: Eine Umfrage gab eine Rückmeldung von immerhin 60 Interessenten.

Bei neuen Bauplätzen steht der Ortschef derzeit auf der Bremse. Alle Grundstücke am Keltenweg sind verkauft und das große Projekt einer Fertigteilhausfirma am Wiesengrund entwickelte sich überraschend schnell: „Wir müssen den Menschen die Chance geben, sich zu integrieren.“ Jantschitsch möchte vermeiden, dass die Gemeinde rein zum Schlafplatz für neu Zugezogene wird.

„Das ist eine Herausforderung, vor der viele Gemeinden rund um Wien stehen. Wenn wir zu schnell wachsen, führt das zu Problemen bei der Infrastruktur und die dörfliche Gemeinschaft leidet“, möchte Jantschitsch, dass Bad Pirawarth eine Wohlfühlgemeinde bleibt.

Rund 175.000 Euro bekommt die Kommune aus der Gemeindemilliarde vom Bund. Eine Entscheidung, für welches Projekt die Mittel verwendet werden, ist noch nicht gefallen. Im Raum steht unter anderem, die Photovoltaik auszubauen. „Ob wir das Geld für ein Projekt verwenden oder aufteilen, muss noch entschieden werden“, möchte Jantschitsch die sehr komplizierten Abrechnungen eher geringhalten.