Aus dem Leben eines Waidmanns

Egal, ob man als Spaziergänger oder Radfahrer durch das Grünland entlang der March unterwegs ist – man erspäht zahlreiche Hochsitze der Jägerschaft. Der NÖN-Reporterin lief dabei kürzlich ein Jäger auf der Pirsch über den Weg. Von Kopf bis Fuß grün gekleidet, die Waffe geschultert, das Fernglas fest in den Händen, peilte Arnold Neugebauer (40) einen nahe gelegenen Hochstand an einer sogenannten „Kirrung“ an, wie er bereitwillig Auskunft gab.

Da das Jägerlatein sehr umfangreich ist, brauchte es entsprechende Übersetzungen. So bezeichnet man als „Kirrung“ einen Platz, an welchem die Rotte (Zusammenschluss mehrerer Wildschweine) mit Kukuruz und Getreide angefüttert wird. Aktuell besteht diese aus 20 bis 25 Wildschweinen, unter ihnen zwei bis drei Bachen. „Die Rotte wird allgemein von der ältesten Bache angeführt“, erklärte Neugebauer.

Junge Keiler werden am meisten geschossen. Ihnen fehlt es an Erfahrung.“

Arnold Neugebauer, Jäger

Und weiter: „Bachen sind klug. Man muss beim Abschuss sehr vorsichtig sein, sonst wird die Stelle künftig gemieden. „Keiler“ (vom Wurf im Vorjahr) würden am meisten geschossen, sie besäßen noch keine Erfahrung. Bei der mitgeführten Waffe handelt es sich um eine Bockbüchsflinte, die Schrot- und Kugellauf vereint.

Meistens verwendet der Schütze einen Schalldämpfer, dies sei besser für das Wild und den Schützen. Lautlos sei sie aber nicht: „Höchstens in den James-Bond-Filmen“, scherzte Neugebauer, dessen Vorliebe für die Jagd bereits mit zehn Jahren begann. „Meine Passion kommt von der Verbundenheit mit dem Wild und dem Wunsch, es zu schützen, zu hegen und zu nutzen – „im Sinne von verwerten“, schwärmte er.

Er ist Mitglied der Jagdgesellschaft Jedenspeigen, die 25 Mitglieder zählt. Diese ist Pächter eines „Genossenschaftsjagdgebiets“ von 1.450 Hektar. Der Wildbestand sei sehr schwankend. So habe man im vorherigen Jahr lediglich sieben Fasane und drei Hasen erlegt, vor ein paar Jahren waren es noch 75 Fasane.

Dafür gab es im vergangenen Jahr 2021 in Österreich die höchste Zahl an Abschüssen von Schwarzwild in der Geschichte. Die milden Winter aufgrund des Klimawandels wirken sich aus.

„Jäger zu sein, bedeutet Verantwortung für Lebensraum-Management, Wildtierbewirtschaftung, Naturschutz und Forschung“, erklärt Neugebauer. Der weibliche Anteil unter den Jagdbegeisterten nimmt zu. Derzeit liegt er bei 10 %.

