Die Scharen strömten zum Kellerfest

Sie kamen nicht nur aus der Region selbst, viele waren auch von weiter angereist, darunter einige aus der Bundeshauptstadt Wien.

Einlass war ab 15 Uhr, gefeiert wurde aber bis in die späte Nacht. Auch die Jugend war stark vertreten, vor dem Jugendheim erschallte laute Musik. In der Vinothek des Schlosses, im Schlosshof sowie in den umliegenden Kellergassen schenkten 15 teilnehmende Winzer in das erworbene Kostglas ein, für das in diesem Jahr 18 Euro fällig waren.

Foto: Coursolle

ÖVP-Bürgermeister Alfred Kridlo meinte: „Es dürfte heuer eines der besten Feste gewesen sein.“ Dies sei auch am „Topwetter“ gelegen. „Es ist beeindruckend“, so Kridlo weiter, „dass dieses Event erst zwei Wochen nach dem erfolgreichen Wienerlied-Festival am Sierndorfer Kellerberg wieder so gut vorbereitet war.“ Mit herbstlichen regionalen Spezialitäten für „Kultur rund um die Keller“ sorgten auch die Musikanten und Kunstausstellungen. Wer es gerne süß mochte, den zog es zu den Senioren, die in einem der Keller mit Kaffee und Kuchen bewirteten.

Winzer Michael Müllner erklärte im NÖN-Gespräch: „Die Lese des Jahrganges 2023 steht unmittelbar bevor und es zeichnet sich ab, dass es ein guter Jahrgang werden wird.“ Zur Verkostung standen hauptsächlich Weine aus dem Jahrgang 2022 bereit. Dieser zeichnet sich durch seine Eleganz und knackige Aromatik aus. „Die Menschen schätzen unsere frisch-fruchtigen Weine, aber auch die Vielfalt, die die Winzer präsentieren. Darum kommen immer wieder viele Gäste zu uns“, so Müllner weiter.

Die Bezeichnung „K&K“ resultiert übrigens aus der historischen Verbundenheit mit dem Hause Habsburg. Sie könnten jedoch genauso gut für „Kulinarik und Kunst“ beziehungsweise „Keller und Kultur“ stehen. Ein weiteres „K“ steht natürlich für die Kinder, für die es an diesem Tag ebenfalls ein tolles Programm gab.

Mehr Informationen zu den Rebensäften gibt es im Internet unter www.weinausjedenspeigen.at