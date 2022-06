Ein Musikverein, der Preise hamstert

Werbung

Der Musikverein Jedenspeigen wurde im Jahr 1921 gegründet. Nach der Zusammenlegung mit der Ortskapelle Sierndorf im Jahre 1972 trat der Verein dem NÖ-Blasmusikverband bei. Seit damals hat der Musikverein an fast allen Konzert- und Marschmusikbewertungen im Bezirk Gänserndorf erfolgreich teilgenommen.

2007 erhielt der Verein vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll den Ehrenpreis in Silber, 2010 folgte der Ehrenpreis in Gold. Besonders stolz macht den Musikverein Jedenspeigen – Sierndorf, dass im Jahr 2014 bereits zum zweiten Mal seit Bestehen des Vereines der Sonderpreis des Landes NÖ – nämlich der „Andreas Maurer Sonderpreis“ – überreicht wurde. Diese Auszeichnungen bestätigen die kontinuierliche und erfolgreiche Arbeit der Verantwortlichen im Verein. Seit dem Jahr 2012 stehen Michael Müllner als Kapellmeister und Gernot Ertl als Obmann an der Spitze.

Müllner übernahm die musikalische Leitung von Ehrenkapellmeister Gerhard Seebauer. Ehrenobmann und Bürgermeister Alfred Kridlo ist ebenfalls als Musiker im Verein sehr aktiv. 2016 fand auch in Jedenspeigen das Bezirksblasmusikfest unter anderem auf der Mittelalterfest-Wiese neben dem Schloss statt.

Abseits der Musik setzt der Musikverein auch viel auf Nachhaltigkeit. So wurden in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem ein Musikerheim gebaut, zahlreiche Instrumente angeschafft, zwei Vereinstrachten finanziert. Finanziert wurden diese Projekte zum Großteil durch Spenden der Bevölkerung mit Fördermitteln des Landes NÖ, durch vereinseigene Feste und durch regelmäßige öffentliche Auftritte.

Die Musikbegeisterung soll weiter anhalten

Das vorrangige Ziel der Vereinsleitung ist die Erhaltung der Musikbegeisterung bei der Jugend und die Anhebung des musikalischen Niveaus. Deshalb verfügt der Verein nicht nur über eine sehr junge Vereinskapelle, sondern auch über ein Schülerorchester. Im Zuge der musikalischen Früherziehung wird den Kindern bereits im Kindergartenalter Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren vermittelt.

Die Instrumentenausbildung selbst erfolgt durch die Musikschule Hohenau. Die Marschmusik ist für den scheidenden Stabführer Manfred Berkovics und seinem Nachfolger Reinhard Seebauer sowie für alle Musiker ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender. So werden für Marschmusikveranstaltungen oder Bezirksmusikfeste immer wieder neue publikumswirksame Showfiguren einstudiert.

Der Musikverein Jedenspeigen-Sierndorf wird von 17. bis 19. Juni das 100-jährige Bestandsjubiläum feiern. Nach zwei Jahren der Pandemie wird der Musikverein mit dem Jubiläumsfest wieder einen kulturellen und geselligen Höhepunkt im Jahr schaffen.

