Die Vorführung und Premiere im Rittersaal von Schloss Jedenspeigen endete mit lautem Applaus der rund 80 geladenen Gäste aus Politik, „Playern der Region“ und Mitwirkenden. Der Film von Herbert Nowohradsky – Produzent, Regisseur und Kameramann zugleich – beleuchtet in 75 Minuten welch bedeutende Rolle die March, Grenzfluss zwischen Tschechien, Slowakei und Österreich, im Leben der Menschen sowie für Flora und Fauna stets spielte, spielt und spielen wird.

Er zeigt das Leben der Menschen zwischen der Mündung der Thaya in die March bei Hohenau und der Mündung des Flusses in die Donau bei Engelhartstetten. Geschichte, Naturgewalten, spannende Erzählungen, Geschichten, kulturelle Rückblicke – das alles ist Teil des Films. So erhält der Zuschauer Einblick in die Arbeit der Vogelberingungsstation und in jene des March-Thaya-Zentrums in Hohenau. Auch das Urgeschichtemuseum Stillfried und das Hochwassergeschehen 2006 werden behandelt.

So ein schönes Gebiet gehört verfilmt

Die Idee entstand im März 2020 während einer Radtour: „Ich habe mir gedacht: Das ist so ein schönes Gebiet, das gehört verfilmt“, so Nowohradsky. Geplant war, die Dreharbeiten bei der Quelle am Glatzer Schneeberg in Mähren zu beginne. Dieses Vorhaben konnte aufgrund der Pandemie nicht verwirklicht werden. Bemerkenswert: Die Produktion wurde beinahe gänzlich vom Regisseur selbst abgewickelt: Aus 4.500 Dateien entstanden 120 Szenen. Mitschnitte, bereitgestellt vom ORF, kommen im Film ebenfalls vor.

Um Einflussnahme zu vermeiden, verzichtete er auf Förderungen. Die Produktionskosten seien bescheiden gewesen und beliefen sich primär auf die Anreisekosten. Die meisten Distanzen wurden per Rad zurücklegt.

Nowohradsky bedankte sich bei ÖVP-Bürgermeister Alfred Kridlo, der die Räumlichkeit für die Filmpräsentation zur Verfügung stellte, und bei Hohenaus SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida, Obmann der Kleinregion March-Thaya-Auen. Kridlo meinte: „Ich gratuliere zu diesem Projekt.“

Gaida schlug in dieselbe Kerbe: „Ich war beeindruckt, wie viel unsere Region zu bieten hat.“ Eine weitere Premiere in Engelhartstetten ist geplant. Nowohradsky wird den Film bei Interesse in den Gemeinden vorführen und stellt ihn Schulen zur Verfügung. Erwerben kann man ihn zum Selbstkostenpreis beim Urheber.