Wie bei der Auftaktveranstaltung im Frühjahr angekündigt, fand nun das erste Kick-off-Event zum Universitätslehrgang „Akademische regionale Gesundheitskoordinatorin“ statt. VP-Bürgermeister Alfred Kridlo eröffnete die Veranstaltung. Er bedankte sich für das große Engagement von Leopoldine Rauscher, die den Lehrgang absolviert, in der Gesunden Gemeinde.

Er sagte die erforderliche Unterstützung zu, damit das Gesundheitsbewusstsein auf allen Ebenen in der Gemeinde verankert werden kann. Eva-Maria Haidinger von der Initiative „Tut gut!“ zeigte die Notwendigkeit der Ausbildung auf, damit Gesundheitsförderung dort stattfinden kann, wo die Menschen leben und arbeiten. Sie berichtete von viel persönlichem Leid und von Kosten, die gespart werden könnten, wenn die Gesundheitsförderung bei den Menschen in den Gemeinden ankommt.

Finanzielle Mittel werden im kommenden Jahr nach einer Bedarfsanalyse, die gemeinsam mit der Bevölkerung Ende November durchgeführt wird, so eingesetzt, damit jeder ein Umfeld vorfindet, in dem Gesundheitsförderung möglich ist. Rauscher verwies in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, einen Fragebogen der Donau-Universität auszufüllen, damit der Effekt der Ausbildung letztlich ermittelt werden kann.

Leopoldine Rauscher berichtete über ihr Aufgabengebiet nach der Ausbildung, das sich im Wesentlichen auf Vernetzen mit Vereinen, Koordinieren und Organisieren von Maßnahmen, die zur Stärkung der Gesundheit beitragen, sowie auf die Öffentlichkeitsarbeit stützt. Damit soll das Gesundheitsbewusstsein auf allen Ebenen in der Gemeinde verankert werden. Mit einem kurzen Rückblick auf die vielen erfolgreichen Aktivitäten, die in der Gesunden Gemeinde stattfinden, wurde die erste Kick-off-Veranstaltung beendet.