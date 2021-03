Wie werden die Covid-19-Testmöglichkeiten in den kleineren Gemeinden angenommen? Wie sind sie organisiert und wie steht’s um die Beteiligung der Bürger? Die NÖN hörte sich in Jedenspeigen und Hohenau um – in beiden Orten läuft das Testen durchaus ähnlich ab.

Seit 25. Februar bietet die Gemeinde Jedenspeigen jeden Donnerstag von 17 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Bisher bestand dieses Angebot im Ort nur sporadisch. ÖVP-Bürgermeister Alfred Kridlo ist höchst zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und betont: „Wir schaffen es komplett mit freiwilligen Helfern und können aus einem Pool von ungefähr 30 Personen schöpfen, darunter befinden sich Gemeinderäte, Gemeindebedienstete, Mitglieder der Feuerwehr und Privatpersonen.“ Auch vom Roten Kreuz haben sich mehrere zur Verfügung gestellt. Pro Testung sind ungefähr acht Personen am Ablauf beteiligt, diese wechseln sich ab und kommen ungefähr einmal monatlich dran.

Lob vom Ortschef für Organisation

Manche finden sich auch öfters ein. Lob für die gute Organisation gab es vom Ortschef für den Kommandanten der Feuerwehr Jedenspeigen, Otto Schultes. Kridlo erklärt: „Es kommen jedes Mal zwischen 200 und 300 Bürger, um sich auf das Virus kontrollieren zu lassen.“ Und weiter: „Man trifft halt immer dieselben Leute, manche halten es wohl nicht für notwendig, an den Tests teilzunehmen.“ Dennoch steigt die Zahl kontinuierlich, es nehmen immer mehr Menschen teil. Natürlich sind die meisten davon aus der Gemeinde, das Angebot nutzen aber auch viele andere Personen aus der Umgebung. Gertrude Hofstetter, Obfrau des Seniorenbundes, die sich ebenfalls testen lässt und sich aktiv einbringt, meint: „Die Testungen werden sehr gut angenommen, durch meine Beteiligung und Präsenz kann ich die Senioren noch mehr dazu animieren, dass sie sich testen lassen. Sie liegen mir alle sehr am Herzen.“

In Hohenau begann man am 9. Februar im Atrium zu testen – immer dienstags von 16 bis 20 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Die Nachfrage war anfangs mit 670 Personen sehr groß, es gab vier Teststraßen, mittlerweile reichen zwei. Alles hat sich eingependelt, es kommen nun rund 400 Personen – es gab bisher glücklicherweise nie mehr als drei positive Fälle.

Gaida hat ein Anliegen, das auch den Testwilligen sehr zugutekommen würde: „Es wäre vorteilhaft, wenn die Menschen sich vorher registrieren. Es geht sonst viel Zeit verloren und es bilden sich Schlangen – zum Unmut der wartenden Menschen.“ Wer aber keine Möglichkeit zur Online-Registrierung habe, könne auch auf die Gemeinde kommen.