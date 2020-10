Knapp ein Jahr ist es her, dass in die ehemaligen Räumlichkeiten der Raiffeisenbank ein neuer Nahversorger, „Die Landspeis“, einzog. Nachdem der frühere Lebensmittelanbieter schon länger zugesperrt hatte und bekannt geworden war, dass auch die Raiffeisenbank ihren Betrieb einstellen würde, kam der die Idee auf, die Räumlichkeiten für eine erneute Nahversorgung zu nutzen. Die Raika übernahm noch die Kosten für den Innenausbau des neuen Geschäftes.

Dieses wurde dann von der Gemeinde unter VP-Bürgermeister Alfred Kridlo an den neuen Betreiber, die Gründer des Landspeiskonzepts und Biohofbesitzer, Familie Holzer, vermietet. Die Familie führt schon seit Generationen einen naturnahen, landwirtschaftlichen Betrieb, bevor sie 2014 auf Bioproduktion umstellte.

Eine engagierte Gemeindebewohnerin kümmert sich unter anderem um die Nachbestellung neuer Ware, das Nachschlichten sowie um die Sauberkeit. In der Zeit des Lockdowns stieg der Umsatz um 70 Prozent, auch nach Beruhigung der Lage kann man ein Plus verzeichnen.

Der Standort Jedenspeigen hat – verglichen mit anderen Filialen – einen ganz speziellen Charakter: Im Ort werden nämlich auch Lebensmittel angeboten, die nicht biologischer Herkunft sind.

Erweiterung des Sortiments

Seit Kurzem darf sich die Bevölkerung über die Erweiterung des Sortiments freuen – der eine oder andere Kundenwunsch wurde aufgegriffen. Zudem gibt es am Standort Jedenspeigen sogar eine kleine Leseecke mit Kinder- und Jugendbüchern. Es wird geplant, das bereits vorhandene Gebäckangebot durch eine „Coffee to go“-Einrichtung in Form eines Kaffeeautomaten aufzuwerten, um so ein Frühstück anbieten zu können.

Das Unternehmenskonzept lautet: Biologische Produkte sollen leichter erreichbar sein, Saisonalität und Qualität sowie die Unterstützung regionaler Betriebe und Bauern werden ebenfalls als Grundwerte angesehen. Zahlreiche Kooperationen mit Partnerbetrieben ergänzen das Sortiment: So findet man Milch- und Fleischprodukte, eingelegtes Gemüse, „ÖsterReis“-Reis, frisches Gebäck und einiges mehr. Alle Betriebe müssen den geltenden Standards entsprechen.

„Die Landspeis“ ist ein Selbstbedienungsshop ohne anwesendes Personal, der durch seine langen Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr viel Flexibilität bietet. Bezahlt wird mittels Bankomatkarte.