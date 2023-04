ÖVP-Bürgermeister Kridlo zieht Bilanz

ÖVP-Bürgermeister Alfred Kridlo und Vizebürgermeister Gernot Ertl luden zahlreiche Gäste zum Empfang auf Schloss Jedenspeigen. Unter den Ehrgenästen waren Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, die Landtagsabgeordneten René Lobner und René Zonschits sowie Altbürgermeister Reinhard Kridlo.

Alfred Kridlo zog Bilanz über die fünf Jahre seiner Amtszeit in der Marktgemeinde Jedenspeigen. Die wichtigsten Projekte waren dabei die Revitalisierung im Schloss, eine neue Veranstaltungsbühne sowie eine Zeltüberdachung im Hof des Schlosses. Von den Kosten in Höhe von rund 1 Mio. Euro konnten etwa 800.000 Euro über EU- und Landesförderungen finanziert werden.

Weitere große Projekte waren das neue Feuerwehrhaus in Jedenspeigen, die Neugestaltung der Spielplätze, der Fun Court am Sportplatz, der Beitritt zur Musikschule, Infrastrukturprojekte wie die Verkehrsinsel bei der Einfahrt nach Sierndorf, der Gehweg vom Gießhübel zum Kirchenplatz, die Sanierung zahlreicher Straßen sowie die Übergabe des Wasserleitungsnetzes an die EVN-Wasser.

Abschließend bedankte sich der Ortschef bei allen, die für die Gemeinde einen Beitrag leisten und lobte die gute Zusammenarbeit der Fraktionen im Vorstand und Gemeinderat sowie mit den Vereinen.

Aktuell ist die Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Jedenspeigen das größte Projekt der Gemeinde, das gemeinsam mit der Straßenmeisterei Zistersdorf in den nächsten drei Jahren umgesetzt wird.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.