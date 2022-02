So werden die Gemeinden gesund

Die einen können sich dazuzählen, die anderen nicht – die Rede ist von der Aktion „Gesunde Gemeinde“. Eine Initiative des Landes Niederösterreich mit dem Namen „tut gut!“ fördert seit nun mehr als 27 Jahren verschiedenste Projekte, die der Gesundheitsförderung der Gemeindebürger dienen. Dazu zählen auch die Schrittewege, die gerade erst ihr 10-jähriges Jubiläum feierten.

Mit 245 solcher Wege und einer Gesamtlänge von 900 km bzw. 1,3 Millionen Schritten soll kostenlos eine gesunde Lebensführung unterstützt werden. In Jedenspeigen begann man 2014, sich der Initiative anzuschließen. Geboten werden Workshops, Vorträge und diverse Kurse mit den unterschiedlichsten Inhalten.

Von Kochkursen mit dem Fokus auf gesunde Ernährung, Yoga- oder Tanzkursen für Jung und Alt über bewusstseinsbildende Inhalte mit dem Motto „time out“, bis zum gesunden Miteinander mit Tieren reicht das breit gefächerte Angebot. Durch den Erhalt der Landesförderung sind diese für Teilnehmer kostenlos oder stark reduziert. Um sich „Gesunde Gemeinde“ nennen zu können und dadurch Förderungswürdigkeit zu erlangen, bedarf es jedoch vieler Teilschritte – in diesem Fall keiner zurückgelegten, sondern administrativer.

Benötigt wird jemand, der die Aufgabe der Arbeitskreisleitung ehrenamtlich übernehmen möchte. Dieser Arbeitskreis besteht aus ortsansässigen Einwohnern und arbeitet gesundheitsfördernde Aktivitäten aus. Wichtig ist dann auch ein positiver Gemeinderatsbeschluss. Die Besonderheit in Jedenspeigen beruht darauf, dass es in dieser Ortschaft eine von 13 in Niederösterreich tätigen Gesundheitskoordinatorinnen gibt, die gemeinsam mit der Gemeindevertretung Empfehlungen abgibt, um Rahmenbedingungen für ein gesundes Lebensumfeld zu schaffen. Eine davon ist Leopoldine Rauscher. „Gesundheit geht uns alle an, und soll über Parteipolitik stehen“, meint sie.

Koordinatorinnen sollen motivieren

Ihre Aufgabe besteht außerdem darin, auch andere Gemeinden in der Umgebung zu motivieren, ebenfalls eine „Gesunde Gemeinde“ zu werden. So wendete sie sich auch an Gemeinden wie Drösing und Dürnkrut, beide von einem SPÖ-Bürgermeister geleitet.

Dürnkruts Ortschef Herbert Bauch meint auf die Frage, ob sich die Gemeinde mit dem Thema „Gesunde Gemeinde“ auseinandersetzt: „Ich bin dem nicht abgeneigt, werde aber nicht federführend sein. Wenn sich jemand findet, der das macht, bin ich dabei. Ich werde es bei der nächsten Parteisitzung ansprechen.“ Auch in Drösing ist man noch unsicher. Das SPÖ-geführte Ringelsdorf-Niederabsdorf gehört bereits zu den gut 400 „Gesunden Gemeinden“ in NÖ.

