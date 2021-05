15 Jahre lang war Josef Buchleitner als Geschäftsleiter das Gesicht der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf – am 1. September dieses Jahres verlässt er die Bezirkshauptstadt, um sich in Wien einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Buchleitner wird Geschäftsführer des „Raiffeisen Campus“, der konzerninternen Kaderschmiede. Der 53-jährige Franzensdorfer wird somit der oberste Raika-Bildungsmanager für ganz Österreich (Banken und Lagerhäuser).

„Das war mein persönlicher Wunsch“, betont Buchleitner im NÖN-Gespräch: „Dort geht es um die Aus- und Weiterbildung von Menschen – und bei der Raika steht ja bekanntlich der Mensch immer im Mittelpunkt.“ Die Stelle wird übrigens frei, weil sich der bisherige Geschäftsführer des „Raiffeisen Campus“, Georg Gruber, in seinen Ruhestand verabschiedet.

Der Franzensdorfer Josef Buchleitner (53) liebt das Marchfeld – hier ist er auch in seiner Freizeit gern sportlich unterwegs. privat, privat

Buchleitner blickt auf 15 erfolgreiche Jahre in Gänserndorf zurück: „Das Bankgeschäft hat sich in dieser Zeit grundlegend verändert.“ Kundenverhalten, Technologie und Regulatorik haben einen regelrechten Umbruch erlebt und die Rahmenbedingungen – von Finanzkrise bis Corona-Pandemie – einiges an Herausforderungen mit sich gebracht: „Ich bin stolz, dass wir in dieser Zeit die Kundenanzahl und -zufriedenheit ausbauen konnten, solide Ergebnisse erzielt und unsere Bank zukunftsfit aufgestellt haben.“

Die Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf weiß Buchleitner in den Händen eines engagierten Teams aus Mitarbeitern und Funktionären rund um die verbliebenen Geschäftsleiter Günther Harold und Johannes Jaindl, Obmann Alois Naimer und Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Borns. Der bekennende Marchfelder Buchleitner verspricht, sich auch in Zukunft weiterhin stark in der Region zu engagieren, wie zum Beispiel in der Organisation der „Sommernacht der Marchfelder“. Außerdem möchte er die Bekanntheit seiner Heimatregion in ganz Österreich stärken.