Ein Jahrzehnt Raum für Kunst in Weikendorf

Der Kunstraum Weikendorf hat 2023 ein Jubiläum zu feiern: Seit zehn Jahren wird das Ausstellungsprogramm von einer Jury, bestehend aus in Weikendorf und Umgebung lebenden Kunstinteressierten, aus Vorschlägen des KOERNOE-Gutachter-Gremiums (die Abkürzung steht für „Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich“) ausgewählt.

Die daraus entstandene facettenreiche Ausstellungsreihe, für die ortsspezifische Gegebenheiten den Dreh- und Angelpunkt der künstlerischen Projekte bilden, wird im Jubiläumsjahr mit den Interventionen von Elisabeth Falkinger und Robert Gabris fortgesetzt.

Weikendorfer Bürger als Leihgeber für Kunst-Projekt

Elisabeth Falkinger macht für ihr Projekt die Weikendorfer selbst zu Leihgebern. Die Künstlerin, die sich mit dem Zusammenspiel von Mensch und Natur auseinandersetzt, macht den Kunstraum mithilfe geliehenen Erdreichs von den Bürgern zu einem Erkundungs- und Experimentierfeld.

Ihre Weikendorf-Expedition sieht Falkinger nämlich augenzwinkernd in Anlehnung an Unternehmungen der Weltvermessung und Rasterung der Erdoberfläche, wie sie u. a. von Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorgenommen wurden. Sie wendet diesen Ansatz auf einen definierten und bebauten Ortskern in Niederösterreich an und bittet bei ihrem Besuch die Grundstücksbewohner um eine Scheibtruhe voll Erdreich für die Dauer ihres Projektes.

Während der Projektlaufzeit wird für die Erde Sorge getragen. Von außen lässt sich der Transformationsprozess dieses „Teppichs“ aus Weikendorfer Erde mitverfolgen. Ein sich permanent wandelndes Gruppenbild wächst heran, das von der Künstlerin schriftlich und fotografisch dokumentiert wird. Am Ende des Projekts steht ein neuer Einblick auf die Erde und was in ihr schlummert – und mit der Rückgabe an die Besitzer vielleicht ein ungeahnter Mehrwert.

Die Eröffnung erfolgt am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr, dazu gibt’s Musik von „East of Mozart“.

Weikendorfer Jury ist Bindeglied zwischen Künstlern und Bevölkerung

Seit 2007 steht der vom Künstler Michael Kienzer konzipierte und initiierte Kunstraum Weikendorf für Projekte, die sich mit der besonderen Struktur dieses von außen einsehbaren Ausstellungsraums und den spezifischen, regionalen Fragestellungen auseinandersetzen.

2013 wurde die Weikendorfer Jury, als Bindeglied zwischen Künstlern und der Bevölkerung, gegründet. Seit nun bereits zehn Jahren beteiligt sich eine Gruppe ortsansässiger Kunstinteressierter mit großem Engagement an der Auswahl der künstlerischen Positionen und an der Umsetzung und Kommunikation der Ausstellungen vor Ort.

Elisabeth Falkinger wurde für die aktuelle Ausstellung vom Juryteam mit Ingrid Axmann, Robert Buchta, Kurt Felice, Robert Hanel, Susanne Hirschböck, Brigitte Kasper Ager, Ulrike Kastan, Johannes Naimer, Katharina Neuner, Angelika Pozarek, Beate Thaller, Ernst Wagendristel und Anneliese Windisch ausgewählt und bei der Umsetzung unterstützt.

