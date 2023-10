Engelhartstettener Senioren feierten ihren 40. Geburtstag

Die Engelhartstettener Senioren feierten Geburtstag. Das ist an sich nichts Besonderes, denn, wie Bürgermeister Josef Reiter in seiner Ansprache anerkennend feststellte, das tun sie das ständig. Bei nun 95 Mitgliedern vergeht auch kaum eine Woche, in die nicht zumindest ein Wiegenfest fällt. Auf diese Zahl war wiederum Obfrau Cornelia Blümel besonders stolz, denn seit der Corona-Pandemie konnte der Mitgliederstand von 80 auf 95 erhöht werden.

Dieses Mal wurde aber nicht der Geburtstag eines dieser Mitglieder gefeiert, sondern das 40-jährige Jubiläum der Organisation. Und das wollte sich natürlich niemand entgehen lassen: Landesobmann Herbert Nowohradsky, Landesgeschäftsführer Walter Hansy, Bezirksobmann Karl Demmer, Teilbezirksobmann Leopold Wagner, die Gänserndorfer Obfrau Helga Ebner, „Hausherr“ Bürgermeister Reiter, sein „Vor-Vorgänger“ Johann Feigl, Vize Christian Palka, Ortsvorsteherin Susanna Aberham, Pfarrer Christoph Ledebur, Kaplan Kiran Marneni, der stets verlässliche „Bus-Partner“ für die vielen Reisen, Rudolf Busam, und der unvergessene ehemalige „Auhirsch“-Wirt Chris Bartusch waren nur einige der Ehrengäste, die Blümel begrüßte.

Zu einem festlichen Anlass gehört natürlich auch musikalische Untermalung, diese übernahmen der Musikverein Engelhartstetten, der entzückende Kinderchor „Halbtöne“, der Jugendchor und „Danubia Voice“ – alle drei meisterhaft instruiert von Rebecca Bedjaj.

Nach dem Gottesdienst mit Kaplan Kiran war es an Nowohradsky, die richtigen Worte zu finden: „Ich gratuliere nicht nur zum 40-jährigen Jubiläum, sondern dazu, dass die Senioren hier in der Mitte der Gemeinde angekommen sind.“ Das bunte Potpourri an Gästen und Mitwirkenden beweise dies.

Nowohradsky strich hervor, dass es bei den NÖ Senioren – mit ihren 66.000 Mitgliedern würden sie jedes Stadion in Österreich überfüllen – nicht nur ums Feiern geht: „Man bedenke die Aktivitäten, wie (Rad-)Wandertage, Ausflüge, oder einfach Kartenspiel-Runden. Und besonders stolz sind wir auf unser Service-Angebot. Wir übernehmen z. B. die Arbeitnehmerveranlagung für unsere Mitglieder und konnten heuer fast 1 Mio. Euro herausholen.“

Silbernes Ehrenzeichen für Elisabeth „Mausi“ Linninger

Aber so eine Feier kann auch nicht ohne Ehrungen verdienter Mitglieder auskommen. Und so gab es – neben der Urkunde für das 40-jährige Bestehen, die von Obfrau Blümel entgegengenommen wurde – und Auszeichnungen für 15-jährige Mitgliedschaft für Helmut Rötzer sowie Irmgard und Albert König auch das bronzene Ehrenzeichen für die Obfrau und das Ehrenzeichen in Gold für Helene Pekarek. Der größte Jubel brandete aber auf, als Elisabeth „Mausi“ Linninger, die unermüdliche und unverwüstliche langjährige Obfrau und nunmehrige Stellvertreterin, mit dem großen silbernen Ehrenzeichen „dekoriert“ wurde.

„Ich weiß nicht, ob in jeder Gemeinde so tolle Leistungen von den Senioren erbracht werden“, war auch Ortschef Reiter voll des Lobes. Das umgehende Angebot von Blümel, Mitglied zu werden, schlug er aber dann doch aus: „Dafür bin ich noch nicht erwachsen genug.“

Blümel lobte dann das gute Auskommen mit der Gemeinde und mit den anderen Vereinen. Zuletzt gab es ein beeindruckendes Duett von Michael und Rebecca Bedjaj, die nicht nur von Rosen, die man sich in Tirol schenkt, sangen, sondern dann auch einen Strauß mit 40 Rosen – passend zum Jubiläum – an Blümel überreichten.