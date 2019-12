Ein Hauch von Revolution lag in der Luft, als sich am Sonntag die ehemaligen Au-Besetzer am Ort des Geschehens der Ereignisse von 1984 gedachten. Die Jubiläums-Veranstaltung stand aber nicht nur unter einem nostalgischen Stern, man hatte auch Vertreter der „Fridays for Future“-Bewegung geladen, denn wie Sektionschef Johannes Schima (er kam in Vertretung von Ministerin Maria Patek) feststellte: „1984 wurde die Au gerettet, ,Fridays for Future‘ versuchen, die ganze Welt zu retten.“

Zuerst wurden die historischen Schauplätze im Nationalpark Donau-Auen bewandert und dabei wurden natürlich zahlreiche Anekdoten ausgetauscht über den Dezember 1984, als tausende Menschen bei Temperaturen von unter -20 Grad die Au besetzten. Nationalpark-Ranger und Zeitzeuge Manfred Rosenberger führte die illustre Runde an und tauschte mit den „Veteranen“ von damals Erinnerungen aus.

Havranek Auch Annemarie Höfele (l.) – in ihrem Haus befand sich die „Organisationszentrale“ – erhielt Besuch und bekam von Klauser ein Andenken an das Jubiläum.

Man besuchte das „Lager 6“, eines von insgesamt acht. Unter anderem waren Doris Holler-Bruckner, Wolfgang Rehm, Günther Schobesberger, Gerald Navara und Paul Pagacs bei der Wanderung dabei, später traf man Annemarie Höfele in ihrem Haus in Stopfenreuth, dazumals die „Organisationszentrale“ der Aktivisten, wo Bernd Lötsch und Gerhard Heiligenbrunner, Ehrenpräsident des Umweltdachverbandes, dazustießen. Auch Bezirkshauptmann Martin Steinhauser und die VP-Bürgermeister Josef Reiter (Engelhartstetten) sowie Rudolf Makoschitz (Eckartsau) waren zugegen.

Die letzte Station war dann das Gasthaus „Auhirsch“, wo Hiss, Klauser, Rosenberger, Schima und Heiligenbrunner die Geschehnisse von 1984 und die Auswirkungen sowie mögliche Lehren für die Zukunft diskutierten. Rosenberger fasste zusammen: „Wichtig ist, dass die Au-Besetzung nicht nur als Erinnerung, sondern auch als Sprungbrett in die Zukunft funktionieren soll.“