Marta verwöhnt die Marchegger seit 5 Jahren

Zum kleinen Jubiläum lud die sympathische Kauffrau nun Stammkunden und Freunde zu einer Feier ein. Gekommen ist dann halb Marchegg und Breitensee, um der umgänglichen Marta zu danken. Es ist ihre freundliche Art, die Marta Schwab auszeichnet und die Kunden gerne ins Geschäft kommen lässt.

„Ernst, weißt du, es ist sicher nicht leicht, in Zeiten wie diesen so ein Geschäft aufrecht zu erhalten. Auch ich spüre die Teuerungen – sei es beim Strom oder anhand der stark gestiegenen Einkaufspreise, die ich natürlich auch an meine Kunden weitergeben muss. Auch die behördlichen Auflagen werden immer strenger“, seufzt die unermüdliche Greißlerin im Gespräch mit dem NÖN-Reporter, nur um im Nachsatz festzuhalten: „Aber du kennst mich, ich lasse mich so schnell nicht unterkriegen. Und so freut es mich, heute mit meinen Kunden und Freunden feiern zu können. Sie sind auch einer der Hauptgründe, warum ich natürlich auch in den nächsten Jahren mit Freude weitermachen werde.“

Bürgermeister Gernot Haupt, der natürlich auch zu Martas Kunden zählt, kam mit der Familie zur Feier und stieß mit der Greißlerin auf weitere Jahre an. Foto: Spet

der Musikverein Marchegg/ Breitensee sorgte für die musikalische Unterhaltung der Veranstaltung, in der Luftburg tummelten sich die Kleinsten und hatten großen Spaß. Und wenn die Erschöpfung dann doch zu groß war, wartete auch jede Menge Eis zum Abkühlen. Bei Gegrilltem, Bier vom Fass und jeder Menge anderer Köstlichkeiten wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Die Gäste konnten gegen eine freiwillige Spende nach Lust und Laune konsumieren, der Erlös wird in den nächsten Tagen an die Familie eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen übergeben.