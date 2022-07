Medizinisches Zentrum Gänserndorf feierte 20. Geburtstag

Werbung

20 Jahre ist es mittlerweile her, dass das Medizinische Zentrum Gänserndorf (MZG) seine Pforten öffnete. Nach zwei Jahren Bauzeit startete der Betrieb am 15. Juli 2002 und das Medizinische Zentrum Gänserndorf wurde als zusätzlicher Standort des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf in Betrieb genommen. Aus diesem Anlass fand in der Vorwoche eine kleine Feier statt.

„Wir garantieren der Gänserndorfer Bevölkerung modernste Medizin und individuelle, hochqualifizierte Betreuung in den verschiedensten Fachbereichen“, so der Ärztliche Direktor und Standortleiter des Medizinischen Zentrums Gänserndorf, Christian Cebulla, im Rahmen einer Interviewrunde beim Festakt. Gänserndorfs Vizebürgermeisterin Christine Beck berichtete von den jahrelangen Anstrengungen, die der Errichtung des MZG vorangegangen waren: „Ich bin den Verantwortlichen in den Ohren gelegen und habe sie so lange genervt, bis sich endlich etwas getan hat.“

Der Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur, Markus Klamminger, strich die Vorzüge der Einrichtung hervor: „Die Tagesklinik ist das Herzstück des MZG und bietet den Patienten größtmöglichen Komfort.“

Leistungsspektrum wurde stets erweitert

Das Leistungsspektrum ist mittlerweile weitreichend. Für akute medizinische Notfälle stehen Ärzte für Allgemeinmedizin mit Notfallausbildung rund um die Uhr zur Verfügung. Frisch verletzte Patienten mit Frakturen und kleineren Wunden werden in der unfallchirurgischen Abteilung versorgt. Im Medizinischen Zentrum Gänserndorf wird auch Wundmanagement angeboten, Weiters befinden sich eine neurourologische sowie eine rheumatologische Ambulanz im Medizinischen Zentrum. Die Möglichkeit zur frühzeitigen Diagnostik onkologischer Erkrankungen wird von der onkologischen Tagesklinik abgedeckt.

Bürgermeister René Lobner machte sich in seiner Ansprache für eine Erweiterung des Leistungsspektrums stark und betonte: „Moderne Medizin in angenehmer und rasch erreichbarer Umgebung. Das MZG steht für eine medizinische und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau.“

