Strasshof: Vom Verschubbahnhof zur Gemeinde

Von Freitag bis Sonntag gingen die Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der Marktgemeinde über die Bühne. Im Festzelt am Messeplatz traten am Freitag nach dem Jugendblasorchester der Regionalmusikschule die Kernölamazonen mit ihrem aktuellen Kabarett auf. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Musik: Die Bigband der Musikschule, Werner Auer, Ulli Winter und Band präsentierten „The Best of Austropop“.

Danach eroberte Schauspielerin und Sängerin Marianne Mendt die Herzen der Strasshofer. Ein ökumenischer Gottesdienst, zelebriert von Diakon Peter Paskalis und Pfarrerin Ulrike Mittendorf-Kritzner, bildete den Auftakt für den Festakt am Sonntag. Danach erzählte Alt-Bürgermeister Rolf Neidhart einige Details über die Entstehung der Gemeinde. SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich ließ es sich nicht nehmen, eine außerplanmäßige Festansprache zu halten. Bürgermeister und Landtagsabgeordneter René Lobner hob in seiner Rede den guten, überparteilichen Kontakt mit der Nachbargemeinde Gänserndorf hervor.

Bürgermeister Ludwig Deltl: „Hoch lebe die Marktgemeinde Strasshof.“

Der Strasshofer Bürgermeister Ludwig Deltl bedankte sich unter anderem bei den rund 100 freiwilligen Mitarbeitern, die am Fest mitwirkten. Seine Schlussworte: „Hoch lebe die Marktgemeinde Strasshof!“ Ein Frühschoppen des Musikvereins und schwungvolle Songs von Frankie Fortyn sorgten anschließend dafür, dass das Festzelt bis in die späten Nachmittagsstunden voll mit Besuchern war.

Noch sind die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum nicht beendet: Am Freitag, den 8. September, soll die Präsentation des zweiten Teils der Strasshofer Bilderchronik stattfinden. Der erste Teil der Bilderchronik (1908 bis 2003) des verstorbenen Alt-Bürgermeisters Josef Neidhart wird um einen weiteren Teil (die letzten 20 Jahre) ergänzt. Damit gibt es dann einen umfassenden Überblick über die Ereignisse der letzten 100 Jahre.