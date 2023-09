FF Dörfles feierte den 125. Geburtstag

„Don Camillo“ Pfarrer Christoph Pelczar und „Peppone“ Bürgermeister Johann Zimmermann machten den Anfang beim großen Ehrentag anlässlich des 125-jährigen Bestehens der FF Dörfles.

Pelczar predigte in gewohnt amüsanter Manier auf die vielen Gäste ein, ohne auf die Wichtigkeit der Feuerwehr zu vergessen. Mit Zimmermann in der ersten Reihe hatte er einen genialen Partner für den knapp einstündigen Gottesdienst, bevor er die neuen Helme für die Dörfleser Florianis segnete. Wie Pelczar lobte auch Zimmermann den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Wehr und gerade in Zeiten der vielen Unwetterkatastrophen die Wichtigkeit jeder einzelnen Feuerwehr. Landtagsabgeordneter René Lobner zeigte sich nach der Feldmesse sehr amüsiert.

Feuerwehr-Kommandant Thomas Dirnberger konnte viele bekannte Vertreter aus Politik und Blaulichtorganisationen begrüßen. Außer Lobner waren auch die Landtagsabgeordneten René Zonschits und Dieter Dorner, Abschnitts-Kommandant Christian Schantl, Unterabschnitts-Kommandant Karl Heinz Zuber, Norbert Kaiser vom Roten Kreuz sowie Hermann Prager und Peter Kappl vom Sanitätsdienst Äskulapkreuz und Altkommandant Franz Schubert zugegen.

Dirnbergers besonderer Dank erging an Manuela und Michael Wiederkehr, die monatelang mit den Vorbereitungen für das große Fest beschäftigt waren. In den Mittelpunkt seiner Rede rückte Dirnberger die Jugendmannschaft.

Im Anschluss an die Festreden wurden langjährige verdiente Mitglieder befördert. Unter anderem wurde auch Zimmermann zum Hauptfeuerwehrmann erhoben. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom 1. Weikendorfer Musikverein und die Wehr sorgte für das leibliche Wohl.