Sängerbund feiert 140-jähriges Bestehen

Um 15 Uhr des Nachmittags vom Sonntag, 19. Juli 1883, fasste man den Gründungsbeschluss für den Gesangsverein „Sängerbund“. In der 1874 erbauten Volksschule, dreiklassig mit 184 Kindern bei einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 600 Personen in rund 100 Häusern, begann mit 20 Sängern, deren Zahl bald auf 30 anstieg, alsbald bei Kerzenlicht und mit handgeschriebenen Noten der Musikbetrieb. Wie intensiv damals geprobt wurde, lässt sich daran erkennen, dass nach nicht ganz drei Monaten, am 2. September 1883, bereits die Gründungsliedertafel abgehalten werden konnte.

Gänserndorfer waren beeindruckt und bildeten selbst einen Chor

Die erste Sängerfahrt des jungen Vereins führte den Sängerbund am 28. September 1884 nach Gänserndorf. Das dort abgehaltene Konzert von neun Chor- und zwei Solostücken war offenbar so beeindruckend, dass die Gänserndorfer unmittelbar darauf ihren eigenen Chor „Eintracht“ ins Leben riefen. In den Kriegsjahren konnten weder Wohnungsnot noch Inflation die Musikbegeisterung in Deutsch-Wagram und bremsen. Aus Mangel an männlichen Sängern bildete man einen gemischten Chor, der im Jahr 1923 fixer Bestandteil des Sängerbundes wurde.

Bedingt durch den seitdem vorbereiteten und 1939 ausgebrochenen Zweiten Weltkrieg erlahmte und endete die Tätigkeit des Traditionsvereins „Sängerbund“, bis er schließlich im März 1946 wegen Mitgliedschaft beim seinerzeitigen gleichgeschalteten„Ostmärkischen Sängerbund“ von Amts wegen behördlich aufgelöst wurde. Doch die Sängerschaft in Deutsch-Wagram blieb nicht untätig und ließ sich die Musik nicht verbieten.

Chor lebte in den Nachkriegsjahren wieder auf

Nach der Teilnahme verbliebener Sänger beim Kirchenchor (1939 - 1949) kam der Gedanke: „Wir müssen den Sängerbund wieder aufleben lassen.“ Dieser Idee folgend, bildeten Männer vom Format der Gründerväter im Jahre 1950 das erforderliche Proponenten-Komitee. 14 Orchestermusiker, 53 Sänger, darunter 14 Tenöre und 14 Bässe, sowie 74 unterstützende Mitglieder schafften den Wiederaufbau praktisch aus dem Nichts. Bis heute ist der Sängerbund erfolgreich unterwegs.

Die Vereinsleitung im Jubiläumsjahr 2023 sieht wie folgt aus: Chorleiter Vasilis Tsiatsianis, Obmann Johann Mayr, Obmann-Stellvertreter Josef Wagner, Kassierin Heidemarie Schindler, Schriftführer Andreas Prochaska und Archivarin Eveline Hellerschmit.

Am Samstag, 1. Juli, ab 17 Uhr feiert der Gesangsverein gemeinsam mit dem Musikverein Deutsch-Wagram und der Moderation von Jürgen Egermeier sein 140-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Volkshaus (Arndstraße). Vorverkaufskarten zum Preis von 18 Euro sind im Stadtamt und bei Heidi Schindler (Telefon 0664/882 19 663) sowie um 20 Euro an der Abendkasse erhältlich.