Hohenauer „Senfkörner“ legten sich mächtig ins Zeug

Von 18. bis 21. Oktober hieß es in der Pfarre Hohenau wieder „72 Stunden ohne Kompromiss“ für die neun Teilnehmer bei Österreichs größter Jugendsozialaktion seit 2002. Diesmal lief sie unter dem Motto „be the change“.

Bei der Aktion geht es um die Entwicklung und Planung sowie die Umsetzung eines sozialen Projekts innerhalb von drei Tagen. Die Teilnehmer der Jugendgruppe „Senfkorn“ hatten sich viel vorgenommen, wie sich die NÖN- Reporterin beim Lokalaugenschein vor Ort überzeugen konnte.

Die in die Jahre gekommenen Spielgeräte sollten restauriert, die Feuerstelle sollte erneuert und der Pfarrgarten verschönert werden. „Die Schaukel erzeugte bereits so ein ohrenbetäubendes Quietschen, dass man es bis zur Kirche am Ende der Straße hören konnte“, so Julia Bartosch, Gruppenleiterin von „Senfkorn“. Pastoralassistent Peter Heger unterstützte die Gruppe und arbeitete tatkräftig mit. Markus Jüttner, Jugendleiter der katholischen Jugend im Norden des Weinviertels, besuchte die Projekte seiner Region – so auch den Hohenauer Pfarrgarten und verteilte Schokolade zur Stärkung. Die drei Arbeitstage begannen bereits morgens mit dem gemeinsamen Frühstück.

Das Miteinander steht im Mittelpunkt

Das Miteinander sei ein wichtiger Punkt des Projektgewinns. Die Initiative dieser Jugendsozialaktion entstammt einer Idee der katholischen Jugend in Österreich – in Zusammenarbeit von youngCaritas und Hitradio Ö3.

Der Startschuss fand wie jedes Jahr im erzbischöflichen Palais am 18. Oktober um 13 Uhr in Wien statt, genau zu dieser Zeit beginnt der Countdown der 72-Stunden-Aktion. Beim großen Starttreffen im Palais erhielt Bartosch für alle Teilnehmer ein Startpaket mit dem aktuellen Projektshirt „be the change“, Getränken, Snacks und anderen Aufmerksamkeiten. Schüler, die an der Aktion teilnehmen wollten, konnten sich übrigens freistellen lassen, sie gilt als Abwesenheitsgrund.

Foto: Coursolle

Projektteilnehmerin Michelle Wiederkehr nahm sich extra zwei Urlaubstage. Denn alle haben gemeinsam ein Ziel: Die Besucher des Pfarrgartens, allen voran die Jungscharkinder, sollen sich über den neuen Anblick und vollfunktionsfähige Spielgeräte freuen.