Aus für die Streetworker in Deutsch-Wagram

Die Stadtgemeinde hat in ihrer vorletzten Gemeinderatssitzung beschlossen, die Zusammenarbeit mit den Streetworkern „Goostav“ zu beenden. „In Deutsch-Wagram konnten die Mitarbeiter seit Jänner 2022 bei 135 Einsätzen 577 Mal Jugendliche für Kontaktanbahnung, Gespräche und Beratungen (Einzelfallhilfen) antreffen“, so „Goostav“-Teamleiter Peter Nöbauer in einer Aussendung.

Die Schulvorstellungen in der Neuen Mittelschule und im Bundesoberstufen-Realgymnasium seien auf großes Interesse bei den Jugendlichen gestoßen. Einige davon hätten im Anschluss Kontakt zu den Sozialarbeitern gesucht.

Nöbauer weiter: „Seit Jahresbeginn werden 16 Jugendliche im Rahmen der Einzelfallhilfe betreut. Themen sind beispielsweise der Umgang mit der Scheidung der Eltern, die daraus resultierenden Schulprobleme und dementsprechende Sorgen um die unmittelbare Zukunft.“ Die Folgen von Homeschooling, Fragen zum Umgang mit Suchtmitteln und zu belastenden negativen Gedanken bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken würden an die Sozialarbeiter herangetragen. Monatelang aufgebaute Beziehungen zu den Jugendlichen müssten nun beendet werden.

Bürgermeisterin nicht zufrieden

Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger zeigte sich mit der Zusammenarbeit mit „Goostav“ nicht zufrieden: „Projekte wurden kaum oder gar nicht beworben. Es bestand wenig Interesse seitens der Jugendlichen. Wir haben uns erwartet, dass über den Sommer einige Events stattfinden würden, was leider nicht der Fall ist.“ Vorwürfe erhebt Mühl-Hittinger auch gegen die Dokumentationen von „Goostav“: „Es wurde alles geheim gehalten. Wir wollten sicher nicht wissen, welche der einzelnen Jugendlichen Probleme haben. Aber ein Überblick über die Situation in der Stadt wäre angebracht gewesen.“

Außerdem habe man festgestellt, dass teilweise die Anzahl der Jugendlichen bei den Betreuungen zugunsten der Streetworker künstlich nach oben geschraubt worden seien. „Die Betreuung kostet die Stadt jährlich knapp 40.000 Euro. Dazu kommt die Landesförderung in der Höhe von 60.000 Euro. Um dieses Geld hätten wir uns mehr erwartet“, so Mühl-Hittinger weiter.

Man sei jetzt auf der Suche nach einem neuen Trägerverein und würde auch Schulsozialarbeit anbieten wollen.

