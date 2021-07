Wie lebt es sich eigentlich auf einem Bahnhof? Liane Friedrich kann die Frage beantworten. Wenn sie aus dem Fenster blickte, sah sie einen riesigen Sandhaufen, welchen die Firma Reich in der sich unweit befindenden March abbaute und vor dem ehemaligen Bahnhofsgebäude lagerte, bevor sie ihn verkaufte. Ab ihrem achten Lebensjahr wohnte sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern in einer großzügigen Wohnung im Parterre des mittlerweile geschleiften Bahnhofsgebäudes.

Sieben weitere Familien lebten dort. Die Kinder trafen einander am Vorplatz, der als ihr Garten fungierte, und machten den Berg zu ihrem persönlichen Sandkasten. Für Friedrich war es ganz normal, dort zu leben. „Wir haben den vorbeirasenden Zug nicht mehr gehört“, meint Friedrich. Als jedoch ihr Onkel einmal zu Besuch war und ein Schläfchen hielt, habe er den Eindruck gehabt, der Zug fahre über seinen Bauch. „Man gewöhnt sich“, sagt sie.

Hochwasser besiegelte Abriss

Viele Kinder der umliegenden Dörfer besuchten die ortsansässigen Schulen. Gemeinsam marschierte man in den Ort. „In der Früh, wenn der Zug aus Jedenspeigen und Sierndorf ankam, glich die Szenerie einer Völkerwanderung. Friedrichs Eltern bewohnten das Gebäude bis zum Hochwasser im März 2006, danach war es unbewohnbar. Das Wasser sei nach der Schneeschmelze im Frühjahr schon immer bis zur zweiten Stufe gestanden, das Untergeschoß sei schon immer feucht gewesen.

„Das war ein richtiger Schock, als die Fluten kamen und meinen Eltern nichts anderes übrig blieb, als Hals über Kopf nach Zistersdorf zu flüchten“, setzt Friedrich fort. Wie viele Gemeindebürger bedauert sie, dass man den „ehrwürdigen, charmanten“ Bau 2019 abriss. So mancher Pendler beklagt sich über das Wegfallen sanitärer Anlagen.

Fehlende Sanitäranlagen sind ein echtes Problem

Dies stelle ein echtes Problem dar, insbesondere bei Zugausfällen und Verspätungen. Zudem hat Friedrich erfahren, dass SPÖ-Bürgermeister Rudolf Reckendorfer, der 2010 unerwartet verstarb, Pläne gehegt haben soll, das Objekt von den ÖBB zu kaufen, um es für die Bevölkerung nutzbar zu machen. Die Rede war dabei von einer Art Kaffeehaus.

Kommt man nun von einem der Bahnsteige über die Stufen auf den Vorplatz der Bahnstation, gibt es außer Spuren von nicht abgeschlossenen Bauarbeiten nur noch ein Schwalbenhaus, das den durch den Abbruch des Bahnhofgebäudes vertriebenen Schwalben zur Verfügung gestellt wurde. Man sieht nur parkende Autos und freie Stellplätze.

„Früher war der Platz mit einem großen Baum und einer Sitzbank durchaus einladend“, stellt eine Pendlerin fest. Was die Zukunft betrifft, planen die ÖBB, im Rahmen der Modernisierung der Bahnhöfe die Anzahl an Parkplätzen aufzustocken. Man habe errechnet, so ÖBB-Sprecher Daniel Pinka, dass das derzeitige Angebot nicht ausreiche.