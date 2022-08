Sieben Spaten für Wohnbau in Deutsch-Wagram

Werbung

Das „Junge Wohnen“ geht in die dritte Runde: In der in der Maulbeergasse 14 wurde der Spaten für zwei neue Bauteile gestochen. Die „WETgruppe“ errichtet mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung eine Wohnhausanlage bestehend aus 34 Wohneinheiten für „Junges Wohnen“, die in Miete vergeben werden. Technisch sollen die Wohnungen alle Stückerl spielen.

Die Appartements werden in der Größe von etwa 40 bis 60 Quadratmeter gebaut. Für die optimale Raumtemperatur sorgt eine Fußbodenheizung. Alle Wohneinheiten verfügen über großzügige Freiflächen, zum Beispiel über Terrassen oder Balkone.

Die Wohnhausanlage wurde nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung errichtet. Rund 1.100 Wohneinheiten befinden sich bei der WETgruppe pro Jahr in Bau (und Sanierung). Als größter gemeinnütziger Bauträger des Landes engagiert sich die WETgruppe dafür, leistbares Wohnen für alle zu ermöglichen. Die Übergabe der Wohneinheiten ist nach derzeitigem Stand für das Frühjahr 2024 geplant. Die „WETgruppe“ investierte rund 5,3 Millionen Euro in das Projekt.

Junges Wohnen ist seit 2018 in der Stadtgemeinde

Bereits im Jahr 2018 – damals erfolgte der Spatensich – errichtete die „WETgruppe“ zwei Häuser, eines mit 20 und eines mit 14 Wohneinheiten im Rahmen des „Jungen Wohnens“ in der Fabrikstraße. Die Wohnungen waren nach 18 Monaten Bauzeit fertiggestellt und binnen weniger Wochen vergeben.

„Ob in der Zuzugsregion rund um Wien oder in entlegenen ländlichen Regionen – dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit Land und Gemeinden und dem nötigen Verständnis für die Wünsche der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft die ,WETgruppe‘ maßgeschneiderte Wohnlösungen nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit. Wir bauen heute für das Niederösterreich von morgen“, heißt es seitens des Bauherrn. Ein partnerschaftliches Zusammenwirken mit dem Land Niederösterreich, den Gemeinden, den Partnerunternehmen und Baufirmen sowie mit den Bewohnern der Wohn- und Reihenhausanlagen sei für den sozialen Wohnbauträger selbstverständlich.

