Am Haringseer Sportplatz jagte eine Pointe die nächste

Was vor 17 Jahren auf einem Traktoranhänger, einem Catering von 30 Eiaufstrichbroten und mit nur einem helfenden Mitarbeiter begann, ist mittlerweile eine der größten und mit Sicherheit die lustigste Open-Air-Veranstaltung im Bezirk: Bei Pepi Hopfs „Kabarett in Haringsee“ blieb auch heuer an beiden Veranstaltungstagen kein Heurigenbank-Sitzplatz frei und der Sportplatz war gefüllt mit bestens gelaunten Gästen.

Die Bezirksprominenz lässt sich das auch nicht entgehen, unter anderem wurden die Bürgermeister Walter Krutis, Gerhard Paier und natürlich „Hausherr“ Roman Sigmund sowie Obersiebenbrunns Ex-Ortschef Herbert Porsch im Publikum gesichtet. Das Catering lässt keine Wünsche offen und ist international – da werden Käsekrainer, Frankfurter, Blunzengröstl, Pommes Frites und sogar Asia-Nudeln vom Team des SC GG Haringsee kredenzt. Natürlich wurde auch der große Durst des Publikums mit kühlen Getränken gestillt.

Von der Bühne flogen den Besuchern die Pointen nur so um die Ohren, am Freitag jene von Herbert Steinböck und Thomas Stipsits, dazu gab es magische Momente von Tricky Niki und Überraschungsauftritte von Hopfs Busenfreund Fredi Jirkal und Weinviertler Lokalmatador Jimmy Schlager.

Stipsits – ein alter Haudegen, was Präsenz am „Kabarett in Haringsee“ betrifft — dürfte es so gut gefallen haben, dass er bis in die frühen Morgenstunden mit den letzten Gästen und dem Team Schmäh führte , musizierte und gleich in Haringsee übernachtete. Am nächsten Tag wurde er – wenn an Pepi Hopfs Worten Glauben schenken darf – von einer Kabarett-Besucherin mit dem Privat-Auto zu seinem Auftritt nach Klagenfurt geführt wurde, weil diese mit ihrer Oma schon lange Tickets für den Auftritt in Kärnten hatte. „Die Oma hat's aus den Patschen gehaut, als sie abgeholt wurde und der Stipperl im Auto gesessen ist“, berichtete Hopf am Samstag.

Der zweite Tag war dann nicht minder unterhaltsam, Martin Kosch, ebenfalls ein Urgestein des „Kabarett in Haringsee“, begeisterte ebenso wie Gerald Fleischhacker bei seiner Premiere am Sportplatz und wieder Jimmy Schlager, der vom Vortag noch gezeichnet schien.