Pepi Hopf und der SV GG Haringsee haben es wieder getan: Nachdem das „Kabarett in Haringsee“ auch im „Corona-Jahr“ 2020 eine der wenigen Großveranstaltungen im Bezirk war, die tatsächlich stattfinden konnte, stellte der Biobauer, SV-Obmann und natürlich Kabarettist auch heuer ein Kabarett-Festival, das nicht nur im Bezirk seinesgleichen sucht, auf die Beine. Bestens organisiert und unterstützt von den zahlreichen SV-Mitgliedern wurde den zahlreichen Zuschauern am Sportplatz wieder ein Feuerwerk an Pointen vom Who-is-Who der heimischen „Spaßmacher-Szene“ geboten.

Am ersten Tag machte sich Lokalmatador Hopf noch rar, hatte er doch selbst einen Auftritt in Schwechat zu absolvieren. Kurzerhand übernahm sein Freund Fredi Jirkal die Moderation und glänzte dabei – auch, als ihn zu Beginn das Mikrofon im Stich ließ, verstand er es, improvisierend das gierig auf Gags wartende Publikum zu unterhalten. Kurz darauf konnte er auch schon den bassspielenden Religionslehrer Stefan Haider auf der Bühne begrüßen.

Ihm folgte Lydia Prenner-Kasper, die schon witzeerzählend im TV Bekanntheit erlangt hat und in Haringsee – gar nicht lady-like – mit Schmähs, die ab und zu auch die Gürtellinie unterschreiten durften, punktete. Martin Kosch beschloss den freitäglichen Dreier-Reigen und bewies unter anderem, wie multikulturell und vor allem unterhaltsam ein Beschwerde-Anruf bei Ikea sein kann. Zur Zugabe war der Hausherr aus Schwechat zurück und wieder dabei.

Ausverkauftes Haus auch am zweiten Tag

Hopf konnte mit Stimmenimitator Alex Kristan eine weitere Granate der heimischen Kabarettszene präsentieren. Er sprang für Thomas Stipsits ein, der wegen eines Filmdrehs kurzfristig absagen musste. Zu Begeisterungsstürmen ließ sich das Publikum auch beim jungen Christoph Fritz hinreißen, der mit seiner ruhigen introvertierten Art nach kurzer Zeit die Herzen der Besucher eroberte. Weiters trat der Weinviertler Slang-Pop-Virtuose Jimmy Schlager mit der schönsten Band der Welt auf, die aus seinem Keyborder und Akkordeonisten Chris Heller bestand.

Anwesend waren neben ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund auch Ex-ÖVP-Nationalrat Hermann Schultes, Raika-Direktor Josef Buchleitner, Obersiebenbrunns SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch, Ex-Kicker Felix Gasselich und Lagerhaus-Geschäftsführer Rudolf Brandhuber.