Groß-Enzersdorferin mit „Coolness-Faktor“: Anwendung hilft Patienten

Eine neue Methode zur Schmerzbehandlung hat in Groß-Enzersdorf ihr Zuhause gefunden: Andrea Löffler hat in ihrem Unternehmen „go-vital“ kürzlich eine neue Ganzkörper-Kälteanwendung namens „Alpha Cooling“ feierlich präsentiert.

Diese ermöglicht Patienten eine einfache, hygienische Behandlung, bei der man sich nicht einmal entkleiden muss. Weiters friert man nicht und die Anwendung dauert nicht lange. Es genügt vollkommen, die Hände zwei Minuten in das Gerät zu legen. Empfohlen werden fünf Durchgänge. Grundsätzlich lindert Alpha Cooling zum Beispiel Rückenschmerzen, Nervenschmerzen, Zerrungen, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen.

Aber was genau ist das jetzt eigentlich? Die Kälteanwendung kombiniert die Kühlung des Blutes über die Handflächen. Dadurch gelangt kühleres Blut in den Kreislauf – die Absenkung der Körperkerntemperatur löst zahlreiche Prozesse im Körper aus, ohne dass Fremdstoffe zugeführt werden.

Natürlich muss man erwähnen, dass jeder Mensch von Natur aus anders ist und dass die Anwendung daher auch unterschiedlich hilft. Zur Eröffnungsfeier, bei der „Alpha Cooling“ vorgestellt wurde, kamen jedoch zahlreiche Schmerzpatienten, von denen Löffler nur positives Feedback erhalten hat. Auch die Wirtschaftsstadträtin von Groß-Enzersdorf, Dagmar Förster, stattete dem Fest einen Besuch ab.

Löffler ist begeistert: „Ich wollte eine Veränderung – und die habe ich bekommen. Die Idee der Kälteanwendung hat mich gefunden.“

Um herauszufinden, ob „Alpha Cooling“ funktioniert, ist es am besten, es einfach einmal auszuprobieren. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an die Adresse info@go-vital.at.