Bürgerinitiative Marchfeld ist seit 20 Jahren aktiv

Die Bürgerinitiative Marchfeld (BIM), bekannt unter anderem für ihren Einsatz gegen die Marchfeldschnellstraße S8, ist diesen Sommer 20 Jahre alt geworden. Mitbegründer Wolfgang Rehm erinnert sich an das Jahr 2002: „In einer künstlich erzeugten Goldgräberstimmung sollten damals den Menschen ein Wirtschaftspark mit vollmundigen Ankündigungen der Landesregierung über Betriebsansiedlungen und damit auch ein dubioses Straßenbrückenprojekt, aus dem später Autobahnpläne wurden, schmackhaft gemacht werden.“

Für den Wirtschaftspark wurden 50 Betriebe mit 3.000 Arbeitsplätzen angekündigt. „Das ist ungefähr so, als würde man einem Fußballklub der ersten Spielklasse versprechen, dass er ab nun in der Bundesliga spielen kann“, vergleicht Rehm. So seien erkennbar völlig übertriebene Erwartungen geweckt worden: „20 Jahre später steht der Park immer noch leer.“

„Ostbahn-Ausbau nun doch in die Gänge gekommen“

Im Gegenzug dazu sei der Ostbahnausbau, für den sich die BIM 2005 mit Bürgermeistern und Umweltorganisationen mit einer Marchfeldteam-Resolution und einer Pressefahrt im Salonwagen auf der Ostbahn ausgesprochen hatte, zwar später als erhofft, aber doch in die Gänge gekommen.

Die BIM hat sich von Marchegg über das ganze Marchfeld ausgebreitet. Parallel habe sich in Groß-Enzersdorf eine „S1-BIM“ gebildet. „Als wir 2014 eine Bürgerinitiative gemäß UVP-Gesetz konstituiert haben, um im Verfahren zur S8 Parteistellung zu erlangen, haben wir Unterstützungserklärungen in deutlich mehr als dem erforderlichen Ausmaß aus dem ganzen Marchfeld bekommen“, so Rehm. „Jenen Akteuren, die nun glauben, das Bundesstraßengesetz als zündendes Pro-S8-Argument für sich entdeckt zu haben, sei ins Stammbuch geschrieben, dass dieses Gesetz mehr an Anforderungen enthält als den Eintrag der Bundesschnellstraßen in zwei Verzeichnisse. Die S8 erfüllt diese Anforderungen nicht“, so Rehm.

Bereits mit den Untersuchungen des Landes NÖ im Marchfeldteam 2004/2005 seien bessere Verkehrslösungen entwickelt worden. „Die kommenden Jahre sollten nicht dazu verwendet werden, weiter das tote Pferd S8 zu reiten, sondern die bestehenden Grundlagen zu einer zukunftsfähigen und klimapolitisch tragfähigen Verkehrsorganisation für das Marchfeld auszuarbeiten“, so Rehm abschließend.

