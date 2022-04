Ortsmusikkapelle Niedersulz: Jedem Konzert sein eigenes Motto

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Die Ortsmusikkapelle Niedersulz wurde im Jahr 1895 von Sebastian Gindl gegründet. Im Jahre 1955, nachdem Josef Matuschka bereits zehn Jahre als musikalischer Leiter fungierte, trat der Verein dem NÖ Blasmusikverband unter dem Namen „Ortsmusikkapelle Niedersulz“ bei.

Josef Bauer übernahm im Jahr 1979 – mit 19 Jahren – das Amt des Kapellmeisters. Fortan leitete er den Verein mit großem Engagement und bereicherte den Verein durch sein musikalisches Können, das durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt wurde.

Im Jahre 1995 feierte die Ortmusikkapelle Niedersulz ihr 100-jähriges Jubiläum, ebenfalls unter Josef Bauers Leitung. Willibald Tatzer übernahm 1998 die Funktion des Kapellmeisters, unter dessen Leitung zahlreiche ausgezeichnete Bewertungen erzielt werden konnten.

2013 übernahm Nicole Schreiber mit 22 Jahren die musikalische Leitung des Vereins. Seit einigen Jahren laden die Musiker zu Konzerten, die unter diversen Mottos stehen. So konnten die Besucher beispielsweise bereits in die Welt der Filme und Musicals eintauchen (Motto: „MUSICALS & FIL(:M:)EHR“) oder gemeinsam mit der Kapelle musikalisch durch Österreich reisen (Motto: „Eine Reise durch Österreich“ und „Made in Austria – Musik aus Österreich“). Bedingt durch die Covid-19-Pandemie fand das bis dato letzte Konzert im Jahr 2019 unter dem Motto „All you need – was im Leben zählt“ statt.

Optimismus auch in

Zeiten der Pandemie

Durch die Pandemie und die Maßnahmen wurde das Vereinsleben beeinträchtigt. Die Musiker sehen aber dennoch optimistisch in die Zukunft und haben die Probenarbeit wieder aufgenommen.

Auch das Niedersulzer Dorfleben wird immer wieder von der Ortsmusikkapelle umrahmt. Von den oben beschriebenen Konzerten, über kirchliche Anlässe und diverse Frühschoppen bis hin zum Turmblasen im Dezember sind die Musiker stets aktiv.

Um den Nachwuchs für den Musikverein zu sichern, trat der Verein im Jahr 2018 der Musikschule St. Barbara bei, womit man interessierten Kindern der Marktgemeinde die Möglichkeit bieten möchte, diverse Musikinstrumente zu erlernen und die Begeisterung am Musizieren zu erfahren. Im Moment bereichern 30 aktive Mitglieder den Verein.

