Zu einem verheerenden Verkehrsunfall kam es vergangenen Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr, nachdem ein 25-jähriger Motorradlenker aus Wien auf der L 5 in Richtung Leopoldsdorf ein Traktorgespann mit zwei Anhängern überholen wollte. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw einer 50-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich, der Motorradlenker kam zu Sturz.

Die Auto-Lenkerin verriss ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 72-jährigen Mann aus Wien. Der hinter diesem nachfahrende Motorradlenker, ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, krachte in beide Wägen und kam zu Sturz.

Während der 50-Jährige bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Baden geflogen werden musste, wurde der ebenfalls verletzte 25-jährige Motorradlenker mit dem Rettungsdienst in das Sozialmedizinische Zentrum Ost in Wien gebracht.

Die 50-jährige Fahrerin wurde indes mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Hainburg gebracht, der 72-Jährige und seine 69-jährige Mitfahrerin dürften ebenfalls leicht verletzt worden sein und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Silberhelme aus Engelhartstetten stellten den Florianis ihr Wechselladerfahrzeug zur Verfügung. Weiters eingesetzt waren das Rote Kreuz Groß-Enzersdorf, Marchegg und Hainburg sowie die Polizei Lassee und Leopoldsdorf.

Während der Erhebungen und Aufräumungsarbeiten war die L 5 im Bereich der Unfallstelle bis 18.45 Uhr zur Gänze für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Einsatz konnte nach zwei Stunden beendet werden.