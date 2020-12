SP-Gemeinderat Harald Nikitscher wehrt sich gegen die Vorwürfe von VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst. Letzterer meinte, Nikitscher hätte in seiner Amtszeit als Stadtrat und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses mehr unternehmen können, um einen weiteren Kassenarzt in die Stadtgemeinde zu bringen.

Hier ein kurzer Überblick: Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, warf SP-Gemeinderat Gustav Ewald dem Bürgermeister vor, dass er zu wenig unternommen hätte, um die Kassenstelle für einen Allgemeinmediziner in Deutsch-Wagram zu besetzen. Deswegen habe die Ärztekammer die Ausschreibung ausgeweitet und die Arztstelle wandert nun nach Strasshof ab. Quirgst schob in seiner Stellungnahme Nikitscher den schwarzen Peter zu, weil dieser ja als Gesundheitsstadtrat dafür verantwortlich gewesen sei.

Nun setzt dieser sich aber massiv zur Wehr: „Erstens war ich von 2015 bis März 2020 nicht Gesundheitsstadtrat, sondern nur Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Dadurch ergeben sich ganz andere Möglichkeiten bei einem Auftreten als Gemeindevertreter. Laut Gemeindeordnung darf man rechtlich nur im Sinne des Bürgermeisters tätig werden. Letztverantwortlich und handlungsbefugt ist dadurch aber jedenfalls der Bürgermeister, da man als Stadtrat kein eigenes Aufgabengebiet übertragen bekommt.“

Somit seien einzig und allein der Gemeinderat und der Stadtrat – jeweils als Gremium – sowie der Bürgermeister als Person handlungsbefugt.

Neustrukturierung machte es schwerer

Nikitscher habe trotzdem schon seit 2016 als Gemeindemandatar auch persönlich Kontakt mit Krankenkasse und Ärztekammer aufgenommen und auch dem Gemeinderat darüber mehrmals ausführlich berichtet. Durch die Umstrukturierung der Krankenkassen hin zur österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wurde dies aber immer schwieriger. „Als SPÖ-Gemeindepolitiker, bei einer jetzt ÖVP nahen ÖGK, bei einer ÖVP-nahen Ärztekammer, in einem ÖVP-geführten Bundesland und einer ebensolchen ÖVP-Gemeinde entsprechende Ansprechpartner zu bekommen, ist eigentlich unmöglich“, argumentiert Nikitscher.

Und weiter: „Die Kritik von Ewald an Bürgermeister Quirgst ist berechtigt, da laut meinem Informationsstand zwischen März und Oktober 2020 von seiner Seite zu diesem Thema offiziell schon monatelang nichts mehr passiert ist.“

Es tue ihm im Herzen weh, dass in der Stadt jetzt eine Unterversorgung von Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag vorherrsche. „Vielleicht sollte sich hier die gesamte ÖVP an der Nase nehmen und tätig werden, als immer nur zu versuchen, jemandem anderen die Schuld geben zu können“, schließt Nikitscher.

VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst: „Habe Interessentin für Kassenstelle.“ Knotz

Der Bürgermeister lässt diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen: „Die SPÖ Deutsch-Wagram möge sich intern besser abstimmen, wenn sie an anderen Kritik übt, obwohl sie in diesem Bereich selbst mitverantwortlich war. Nikitscher bestätigt salbungsvoll selbst seine Untätigkeit.“ Auch für VP-Klubobmann Stadtrat Johannes Kozlik sei es beschämend, wie der ehemalige SP-Stadtrat „von seinem Versagen als Gesundheits- und Sozialausschussvorsitzender ablenken möchte“.

„Die ÖVP-Mehrheit hat im Gemeinderat einem Investitionszuschuss in der Höhe von 30.000 Euro für einen Kassenarzt zugestimmt, ebenso wie Bürgermeister Quirgst Budgetmittel für einen Sozialfonds für Menschen in Notlagen im Voranschlag vorgesehen hat“, so Kozlik. Er meint, dass nur aufgrund des mangelnden Einsatzes vom jetzigen Gemeinderat Nikitscher als Stadtrat weder ein Arzt nach Deutsch-Wagram geholt werden konnte, noch eine Richtlinie für den Sozialfonds bestehen würde. Dies sei wahrscheinlich auch der Grund gewesen, weshalb die SPÖ Nikitscher nicht mehr als Stadtrat nominiert habe.

Zur Amtszeit von Nikitscher meint Kozlik: „Kaum Ausschüsse, keine Erfolge und kein einziges realisiertes Projekt hat er vorzuweisen.“ Stadtchef Quirgst stellt abschließend fest: „Ich richte meinen Blick nach vorn und habe eine Interessentin aus der Stadt für eine Kassenstelle. Weiters bin auch mit der ÖGK in Kontakt, um die ärztliche Versorgung zukünftig abzusichern und auszubauen.“