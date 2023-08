Tote Fische in einem Marchegger Teich regen auf

Eine Leserin schlägt in einem Mail an die NÖN Alarm: Ein Fischteich in der Stadt sei vollkommen verschmutzt und ekelerregend. Nach ihren Angaben fand am 13. August ein Preisfischen in der „Reinbold Grube“ statt – unzählige tote Fische seien am Ufer zu sehen, teilweise von Maden zerfressen.

Weiters empört sie sich über den „katastrophalen Zustand“ in den Wiesen und Büschen. Bierdosen, Plastikbecher und weiterer Unrat erzürnen die Frau: „Was denken sich eigentlich diese Dreckschweine dabei?“

Die NÖN konfrontierte den langjährigen Obmann des Fischereivereins Marchegg, Christian Fiala, mit den Vorwürfen. Er überzeugte sich sofort selbst, ob die Anschuldigungen stimmen: „Es gab kein Preisfischen. Lediglich an die zehn, allesamt kundige und geprüfte, Fischer gingen an diesem Tag ihrem Hobby nach. Wir Fischer sind stets bemüht, unsere Gewässer zu pflegen, weiters kümmern wir uns auch um die Schutzzonen.“

Fische, die das Schonmaß nicht erfüllen, würden selbstverständlich wieder zurückgesetzt. „Es kommt immer wieder vor, dass Fische von Kormoranen verletzt werden, diese dann aber von Raubfischen wie dem Hecht gefressen werden“, sucht Fiala nach einer Erklärung.

Auch der Verunreinigung ist er auf den Grund gegangen: „An die 20 polnische Staatsbürger, die mit drei Kleinbussen zum Frequency-Festival nach St. Pölten unterwegs waren, machten in Marchegg Halt und hinterließen eine Müllhalde. Sie übten auch Vandalenakte aus, wie das mutwillige Zerstören einiger Hinweistafeln.“