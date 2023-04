Katzenwanderung Von Simmering ins Marchfeld: Samtpfote ging auf eine weite Reise

Für Kater Romeo nahm die weite Reise ein glückliches Ende. Er ist jetzt wieder bei seiner Familie. Foto: König

K ater Romeo wurde am 14. März in Wien-Simmering als abgängig gemeldet und tauchte am Freitag in Deutsch-Wagram auf.