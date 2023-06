Polizei konnte „Abholerin“ weitere Straftaten im Bezirk nachweisen

So soll die Beschuldigte am 5. September des Vorjahres von einem Opfer im Bezirk Gänserndorf 12.000 Euro ergaunert haben. Um 80.000 Euro hätte ein anderes Opfer erleichtert werden sollen, da blieb es aber lediglich beim Versuch - ebenso bei der Geldabholung (ohne Übergabe) in der Höhe von 92.000 Euro (Forderung der Täter). Auch in anderen Bezirken in NÖ und dem Burgenland soll die Täterin zugeschlagen haben.

Die Polin sitzt seit 5. Oktober wegen ihrer Kautionstricks in Untersuchungshaft. Bei diesem Modus Operandi werden betagte Personen von im Ausland sitzenden „Hintermännern“ telefonisch kontaktiert. Im Gespräch geben sich die Täter als vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte oder Richter aus und erklären, dass Angehörige (meist die Kinder der Angerufenen) schuldhaft in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen wären.

Um eine Inhaftierung der nahen Verwandten zu vermeiden, müssten die Opfer einen möglichst hohen Geldbetrag oder Schmuck bzw. Gold als Kaution übergeben. Diese Vermögenswerte werden dann von sogenannten Abholern an der Wohnadresse der Opfer oder an einer vereinbarten Örtlichkeit (oft vor Gerichtsgebäuden) in Empfang genommen.

Die erbeuteten Geldbeträge wurden unmittelbar nach den Straftaten ins Ausland gebracht und an die Hinterleute der kriminellen Organisation übergeben. Die Beschuldigte war zu den angeführten Fakten teilweise geständig. Die Gesamtschadenssumme inklusive Geldforderungen bei Versuchen beläuft sich mittlerweile auf etwa 700.000 Euro.