In den letzten Tagen bemüht er gerne den Vergleich von Asterix‘ kleinem gallischen Dorf, das sich erfolgreich den Römern widersetzt: Ganz Österreich kämpft mit dem Coronavirus, aber Mannsdorfs VP-Bürgermeister Christoph Windisch kann stolz sagen, dass seine Gemeinde als einzige im Land bisher coronafrei geblieben ist.

Das lockte auch den ORF NÖ in die Nationalparkgemeinde und im Beitrag bezeichnete Windisch scherzhaft das Mannsdorfer Brunnenwasser als „Geheimelixir“ gegen das Virus: „Mittlerweile könnten wir unser Wasser in Flaschen verkaufen“, schmunzelt Windisch.

Warum gerade Mannsdorf bisher vom Virus verschont blieb, kann er sich selbst nicht erklären: „Ich habe es im Bezirk verfolgt, da haben wir uns lange ein Match mit Großhofen geliefert, bis es auch dort den ersten Cluster gab. Wir sind ja jetzt keine Gemeinde im tiefsten Waldviertel.“ Im Gegenteil, im Speckgürtel von Wien gelegen gebe es zahlreiche Pendler und Saisonarbeiter, eigentlich also viel „Ansteckungspersonal“, was Windisch klar ist: „Ich sehe das bei mir selbst, als Getränkehändler habe ich viel Kontakt mit Menschen, meine Lebensgefährtin ist diplomierte Krankenschwester, war selbst schon in Quarantäne, mein Sohn war in der Schule. Ich glaube auch nicht daran, dass wir bis zum Ende der Pandemie verschont bleiben.“

An der mangelnden Testfreudigkeit der Mannsdorfer können die guten Werte jedenfalls nicht liegen, bei beiden Massentests kamen jeweils bis zu 50 Prozent der Bevölkerung.