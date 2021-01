Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach sich vergangene Woche in einem Schreiben an die EU-Kommission gegen weitere Planungen für einen Donau-Oder-Elbe-Kanal aus, für das derzeit auf EU-Ebene wieder einmal die Visegrad-Staaten – vor allem Polen und Tschechien – lobbyieren. Gewessler sieht darin „keine Möglichkeit einer Umsetzung oder einer österreichische Beteiligung“.

Auch der WWF Österreich forderte die Einstellung aller Planungen. Österreich müsse sich auf allen Ebenen strikt gegen das teure – derzeitige Schätzungen gehen von knapp 23 Milliarden aus – „Wahnsinnsprojekt“ aussprechen. „Bei jeder Gelegenheit, vor allem, wenn es um etwaige europäische Finanzmittel geht, denn dafür lobbyiere im Hintergrund die europäische Bauwirtschaft.“

In Tschechien – das 1993 mit der Trennung von der Slowakei seinen Donauzugang verloren hatte – werde gerade für eine Verankerung des Projekts in den Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN) aufs Gas gestiegen, um leichter an Finanzspritzen zu kommen. Umweltministerin Gewessler schreibt hingegen, dass ein TEN-Projekt eines Donau-Oder-Elbe-Kanals in klarem Widerspruch zu Naturschutzzielen stehen würde. Die betroffenen hochsensiblen Gebiete an Donau und March sollen vielmehr durch Renaturierungsprojekte wiederbelebt werden.

Von österreichischer Seite kamen derzeit auch keine neun Initiativen, zuletzt hatte der tschechische Präsident Miloš Zeman kurzfristig noch in Verkehrsminister Hofer einen Verbündeten gefunden, vor knapp 20 Jahren – noch vor der EU-Osterweiterung – zeigte der Wiener Hafen Interesse an der Wasserstraße. Er startete damals eine Reihe von Lobby-Veranstaltungen in der Region und fand auch Anhänger in der Marchfelder Lokalpolitik.

March soll eingebunden oder überbrückt werden

Von einer Querung des Marchfeldes war da die Rede, der Einbindung in die March oder notfalls deren Überbrückung. Auch eine Führung rein auf slowakischer Seite – durch das Waagtal – wurde „angedroht“. Immerhin zeigten auch die Autowerke wie Skoda oder VW auf slowakischer Seite Interesse. Der WWF sprach schon damals von der „größten konzertierten Naturzerstörung Europas, von der rund 400.000 Hektar wertvollstes Naturgebiet“ betroffen wären. Die Politiker schwärmten von Internationalität und Milliardeninvestitionen. Die damaligen Akteure sind aber von der Politbühne abgetreten. „Aufseiten Niederösterreichs sehen wir für den Donau-Oder-Elbe-Kanal keine Realisierungschancen“, heißt es aus dem Büro von Stephan Pernkopf (ÖVP), dem niederösterreichischen Umweltlandesrat. „Wir werden uns auch an keiner Machbarkeitsstudie beteiligen.“

Das ehrgeizige Projekt spukt auch seit fast 300 Jahren in den Köpfen von Visionären. Kaiser Karl VI. hatte es bereits planen lassen. Hitler wurde konkreter. Von den insgesamt geplanten 3.000 Kilometern wurden bei Groß-Enzersdorf zwischen 1939 und 1943 schließlich 2,5 Kilometer – von Zwangsarbeitern – gegraben. Ein Stück davon ist ein beliebter Badesee geworden, der derzeit von Wassermangel geplagt immer mehr verlandet, zwei Abschnitte wurden in den 1960er-Jahren parzelliert und als Pachtgründe an Zweitwohnsitzer vergeben, die ebenso am sinkenden Grundwasserspiegel leiden. Eine internationale Wasserstraße wird das wohl nicht mehr. Und wenn auch so mancher ältere Herr noch immer von der Hafenkneipe am Kanal schwärmt, so stillt derzeit nur eine griechische Taverne ein wenig das Fernweh – wenn sie denn wieder aufsperren darf.