Nach einer Weisung des Bezirkshauptmanns fand die jüngste Gemeinderatssitzung aufgrund von Corona-Maßnahmen in der Veranstaltungshalle „Meierhof“ und ohne Zuhörer statt.

Zunächst präsentierte die Firma „Im Wind“ Zukunftspläne zum Thema Windenergie und Photovoltaik. Hintergrund: Der Orther Windpark könnte um fünf Windräder erweitert werden.

Auch über Geschwindigkeitsbeschränkungen wie etwaige 30-km/h-Zonen und Wohnstraßen für gewisse Fahrbahnabschnitte in der Gemeinde wurde beraten. Die genaue Planung wird aber erst in den entsprechenden Gremien besprochen werden.

In der Hellenbergstraße wurde die Verkabelung für die Straßenbeleuchtung um 35.000 Euro an den Bestbieter, die Firma Drabits, vergeben. Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten in der Dr.-Baumhackl-Straße wurde an die Firma Porr Gänserndorf für 221.000 Euro vergeben. Bei der Kläranlage und beim Bauhof soll eine Photovoltaikanlage entstehen, hierfür wurde die Firma ETU aus Mannsdorf für 73.000 Euro beauftragt.

Im Schloss Orth soll die alte Wendeltreppe saniert werden, hierfür werden Gesamtkosten von 708.000 Euro kalkuliert. Der Anteil der Gemeinde an der Sanierung würde bei etwa 41.000 Euro liegen. Der Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ plant überdies, einen „Tut-gut-10.000-Schritte-Weg“ in Orth zu realisieren. Die Gemeinde unterstützt das Projekt mit bis zu 5.000 Euro. Zuletzt wurde noch über Änderungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan diskutiert. Auch über die Ortsbildgestaltung im Hinblick auf die Landesausstellung 2022 wurde beraten.